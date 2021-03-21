BM dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkesini açıkladı

Birleşmiş Milletler'in (BM) 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyi içeren 2021 Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı. Raporda listenin en başında yer alan Finlandiya, üst üste 4. kez dünyanın en mutlu ülkesi oldu. Afganistan ise geçtiğimiz yıl gibi listenin en sonunda yer alarak en mutsuz ülke oldu. Rapore göre ilk 10'da Avrupa'dan 9 ülke girdi. Listede en mutlu ülkeleri Finlandiya'dan sonra sırasıyla Danimarka, İsviçre, İzlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, 8. Lüksemburg, Yeni Zelanda, Avusturya takip etti.

En mutsuz 10 ülke ise Burundi, Yemen, Tanzanya, Haiti, Malawi, Lesotho, Botswana, Ruanda, Zimbabwe ve Afganistan oldu.

Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporunda gayrisafi yurt içi hasıla, sosyal destek, ortalama sağlıklı yaşam süresi, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alabilme özgürlüğü, cömertlik ve ülkedeki yolsuzluk düzeyi değerlendirildi.