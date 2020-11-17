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Dünya BM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kapalı Maraş' ziyaretinden rahatsız oldu!
Dünya

BM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kapalı Maraş' ziyaretinden rahatsız oldu!

KKTC'de giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kapalı Maraş'ı ziyaretiyle ilgili endişeli olduklarını açıklayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ''Hafta sonu Maraş'ta yaşanan gelişmeleri endişeyle yakından izlediğimizi söyleyebilirim.'' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 01:13:00 -
BM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kapalı Maraş' ziyaretinden rahatsız oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'deki Kapalı Maraş ziyareti dünyada yankılarını devam ettiriryor. Birleşmiş Milletler (BM), Kapalı Maraş'taki gelişmeleri endişeyle izlediklerini bildirdi.

BM'den Kapalı Maraş endişesi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın birifinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kapalı Maraş'a ziyaretinin sorulması üzerine, ''Hafta sonu Maraş'ta yaşanan gelişmeleri endişeyle yakından izlediğimizi söyleyebilirim.'' değerlendirmesinde bulundu.

Kapalı Maraş konusundaki pozisyonların değişmediğini ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate aldıklarını söyleyen Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'da gerginliği artıracak ve gelecekte diyalog ve görüşmeleri tehlikeye atacak her türlü tek taraflı adımdan kaçınılması çağrısı yaptığını söyledi.

Taraflı BM'den tarafsızlık çağrısı

Dujarric, tüm taraflara diyalog çağrısında bulunarak, uygulanabilir ve kapsamlı bir müzakere ve siyasi sürecin canlandırılmasında iki tarafın desteklenmesinin önemli olduğunu kaydetti. 

Sözcü Dujarric, ''Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün yolu nihayetinde tarafların elinde.'' dedi.

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