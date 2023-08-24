BM: Arakan katliamından Myanmar ordusu sorumlu tutulmalı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Myanmar ordusunun, Arakanlılara karşı defalarca yürüttüğü zulüm girişimlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, 6 yıl önce bu hafta, Myanmar ordusunun, Arakan eyaletindeki Müslüman azınlığa onlarca yıldır uygulanan zulmün ardından acımasız saldırıları başlattığını hatırlattı.

Arakanlılara yönelik soykırım olduğu iddia edilen operasyonda kısa sürede bebekler dahil 10 bine yakın kişinin öldürüldüğünü kaydeden Türk, 300'den fazla köyün yıkıldığını ve 700 binden fazla Arakanlının Bangladeş'e kaçmak zorunda olduğunu ifade etti.

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Toplamda 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanın Bangladeş'te uluslararası mülteci korumasına ulaşmak için zulüm ve sistematik ayrımcılıktan kaçtığını dile getiren Türk, 100 bin fazla Arakanlının da Myanmar'daki kapalı kamplarda tutulduğunu vurguladı.

- "Myanmar ordusunun sorumlu tutulması için daha fazlasının yapılması gerekiyor"

Türk, şöyle devam etti:

"Myanmar ordusunun, Arakanlılara karşı defalarca yürüttüğü zulüm girişimlerinden ve ülkenin insan haklarıyla ilgili ve insani krize sürüklenmesinden sorumlu tutulması için daha fazlasının yapılması gerekiyor. Myanmar ordusunun, Arakanlılara ve diğer gruplara karşı geçmişte ve günümüzde işlediği suçlar nedeniyle cezasız kalması karşısında, ülkelere devam eden uluslararası hesap verebilirlik çabalarını tam olarak desteklemeleri çağrısında bulunuyorum."

Arakanlıların içinde bulunduğu kötü durumu hafifletmek için uzun yıllar harcadığının altını çizen Türk, "En büyük dileğim, Arakanlıların onurlu, özgür bir şekilde evlerine dönebilmeleri ve Myanmar nüfusunun çeşitliliğinin bir parçası olarak gerektiği gibi tanınabilmeleridir. İnsan haklarına tam olarak saygı gösterilmeli ve Arakanlıların güvenlikleri garanti altına alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türk, uluslararası topluma, dünya genelinde yaşanan farklı krizlere rağmen "Arakan halkını ve onlara Bangladeş'te ev sahipliği yapan toplumu unutmamaları" çağrısı yaptı.

Myanmar'da ve Bangladeş'teki kamplarda Arakanlıların desteklenmesine yönelik insani yardım çağrılarının daha fazla desteğe ve finansmana ihtiyacı olduğunu hatırlatan Türk, "Myanmar'daki gidişatın tersine çevrilmesi, hesap verebilirlik ve adaletin sağlanması için uluslararası çabaların iki katına çıkarılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.