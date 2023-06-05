BM açıkladı! Gıda fiyatları iki yılın en düşük seviyesinde
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan mayıs ayı derlemesini açıklandı. FAO verilerine göre, dünya gıda fiyatları mayısta son iki yılın dip seviyesine geriledi. Gıda fiyatlarının gerilemesi, enflasyon açısından önemli bir gelişme olarak kabul görüyor.
Dünya gıda fiyatları endeksi mayıs ayında şeker ve et fiyatlarındaki artışlara rağmen bitkisel yağlar, tahıl ve süt ürünlerindeki sert düşüşlerin etkisiyle geriledi.
FAO tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi nisan ayındaki revize edilmiş 127,7 seviyesinden mayıs aynda 124,3'e indi.
Nisan gıda fiyatları endeksi daha önce 127,2 olarak açıklanmıştı.
Mayıs ayındaki dünya gıda fiyatları endeksi Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle kaydedilen tarihi yüksek seviyenin yüzde 22 altında bulunuyor.
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