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Aktüel

BM 74. Genel Kurul Başkanı Bande, Volkan Bozkır'ı tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-06-18 01:11:39 -
BM 74. Genel Kurul Başkanı Bande, Volkan Bozkır'ı tebrik etti

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı kutladı.

Bande, Twitter hesabından, ''BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'ı tebrik ediyorum. Bu önemli göreve başlarken başarılı bir geçiş süreci için kendisine tam destek vereceğimden emin olabilir.'' mesajını paylaştı.

Bozkır, 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda, 178 ülkenin desteğini alarak BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi.

Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim olan Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Bande'den devralacak ve 2021 yılının Eylül ayına kadar sürdürecek.


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