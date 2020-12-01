BM: 2021'de 235 milyon kişi insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyacak

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınının da etkisiyle 2021'de dünyada 235 milyon kişinin insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyacağını bildirdi.

BM 2021 Küresel İnsani Yardım Planı açıklandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, "Kovid-19'un şokunun" dünya çapında insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısını rekor seviyeye yükselttiği ve bu alanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış olduğu aktarıldı.

Salgının da etkisiyle 2021'de dünyada 235 milyon kişinin insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2021'de insani yardıma ihtiyaç duyan herkes tek bir ülkede yaşasaydı, burası 235 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük beşinci ülkesi olurdu. BM ve ortakları, açlık, çatışma, yerinden edilme, iklim değişikliği ve Kovid-19 salgınının etkileriyle karşı karşıya kalan en savunmasız 160 milyon kişiye yardım etmeyi amaçlıyor."

- 2021'de 35 milyar bağış çağrısı

Açıklamada, aşırı yoksulluğun son 22 yılda ilk kez arttığı ve ufukta birden fazla kıtlık belirdiği vurgulandı.

BM 2021 için 56 ülkeyi kapsayan 34 insani yardım planı hazırladı. Acil yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca insan için uluslararası topluma gelecek yıl 35 milyar dolar bağış çağrısı yapıldı.

- Guterres'ten uyarı ve dayanışma çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, plana ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsani yardım sistemi 2020'de değerini bir kez daha kanıtladı ve on milyonlarca insana yiyecek, ilaç, barınma, eğitim ve diğer temel gereksinimleri sağladı. Ancak kriz sona ermedi. Küresel salgının etkisi kötüleştikçe insani yardım bütçeleri ciddi açıklıklarla karşı karşıya." uyarısında bulundu.

Guterres, ülkelere tüm kaynakların seferber edilerek yardıma muhtaç insanların en zor döneminde dayanışma çağrısı yaptı.

- "Kovid-19 milyonlarca insanı yoksulluğa sürükledi

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise "Zengin ülkeler artık tünelin sonundaki ışığı görebilir. En fakir ülkelerde ise aynı şey geçerli değil. Kovid-19 krizi milyonlarca insanı yoksulluğa sürükledi ve hızla artan insani ihtiyaçlara yol açtı. Önümüzdeki yıl kıtlığı önlemek, yoksullukla mücadele etmek, çocukları aşılamak ve okulda tutmak için 35 milyar dolara ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

BM, 2019'da acil insani yardıma muhtaç 168 milyon kişiye ulaşabilmek için 29 milyar dolar yardıma ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.

BM'ye göre, 2020'de uluslararası bağışçılar rekor bir artışla 17 milyar dolar bağışta bulunmasına rağmen, belirlenen miktarın yüzde 70'i karşılanabildi.