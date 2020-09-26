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Dünya Bloomberg: BAE, F-35 savaş uçakları için ABD'ye resmi başvurusunu yaptı
Dünya

Bloomberg: BAE, F-35 savaş uçakları için ABD'ye resmi başvurusunu yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin, F-35 savaş uçaklarını satın alabilmek için ABD'ye resmi başvurusunu yaptığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 08:59:00 -
Bloomberg: BAE, F-35 savaş uçakları için ABD'ye resmi başvurusunu yaptı

Yakın zamanda İsrail ile bir "normalleşme" anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) F-35 savaş uçağı satın almak için ABD'ye resmi başvuruda bulunduğu bildirildi.

Bloomberg'in Amerikalı yetkililerden aldığı haberinde, BAE'nin İsrail ile yapılan anlaşmadan bir hafta sonra başvurusunu resmen sunduğu kaydedildi.

 ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "potansiyel silah satışları" konusunda açıklama yapmaktan kaçındılar ve İsrail'in silah kapasitesi üstünlüğünün korunacağına dair güvence verdiklerini açıkladılar.

ABD Başkanı Donald Trump ve baş danışmanı Jared Kushner, F-35 savaş uçaklarının satışı için BAE'ye yeşil ışık yakarken, İsrail satış olasılığından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İsrail, BAE ve Bahreyn arasında ABD arabuluculuğunda Beyaz Saray'da düzenlenen törende "normalleşme" anlaşması imzalanmışdı.

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