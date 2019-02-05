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Blog nasıl açılır? Blog yazarak para kazanabilir miyim?

Blog yazarlığı ismi verilen meslek 2000'li yılların başından itibaren tüm dünyada kabul görmeye başladı. 2002 yılından sonra Türkiye'yi de içine alarak hızla büyüyen blog pazarı günümüzde oldukça hatırı sayılır kazanç elde edilebilecek bir meslek haline geldi. Peki, blog nasıl açılır? Blog yazarak para kazanabilir miyim? İşte detaylar...

05 Şubat 2019 Salı 11:22
Blog nasıl açılır? Blog yazarak para kazanabilir miyim?

Blog yazarlığı ismi verilen meslek 2000'li yılların başından itibaren tüm dünyada kabul görmeye başladı. 2002 yılından sonra Türkiye'yi de içine alarak hızla büyüyen blog pazarı günümüzde oldukça hatırı sayılır kazanç elde edilebilecek bir meslek haline geldi. Peki, blog nasıl açılır? Blog yazarak para kazanabilir miyim? İşte detaylar...

Öncelikle blog yazarak para kazanmak mümkün mü sorusuna cevap verelim. Eğer aklınıza yatarsa daha sonra bahsedeceğimiz blog açma yöntemlerinden birini kullanarak para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Blog yazarak para kazanabilir miyim?

Türkiye'de yalnızca bog yazarak hayatını idame ettiren kişiler vardır. Blogdan nasıl para kazanılır sorusunun ise iki en net cevabı vardır. Birincisi Google Adsense veya alternatif reklam veren firmaların reklamlarını yayınlayarak diğer ise markalar ve firmalar için tanıtım yazıları yayınlayarak para kazanılabilir.

Blogunuzdan para kazanmak için hatırı sayılır bir ziyaretçi sayısına ulaşmanız gerekmektedir. Ziyaretçi sayınız az olursa ne yayınladığınız reklamlardan para kazanabilirsiniz ne de tanıtım yazısı yayınlarmak isteyenler size ulaşır.

Tanıtım yazıları blogun ziyaretçi sayısına değişiklik göstermekle birlikte 5 TL'den başlayıp 250 TL'ye kadar fiyatla yayınlanıyor. Bu tanıtım yazısını blog yazarı olarak siz hazırlar ve yayına alırsanız bu fiyat artabiliyor.

Düzenli blog yazarak kazancınızı arttırabilirsiniz. 

Bildiğiniz konular üzerine özgün yazılarla, istikrarlı bir şekilde blog oluşturursanız kısa sürede para kazanmaya başlayabilirsiniz. 

Bir blog yazarı kazancı ile ilgili şunları söyledi;

En çok sorulan sorulardan birisidir. Benimle röportaj yapan herkesin ortak noktası ne kadar para kazandığımdı. Freelance olarak blog yazarlığı ve içerik editörlüğü yapmak oldukça zordur ve en zor yanlarından birisi de geliri sabitlemektir. Geliri sabitleyebilmek için çok çabaladım.

Şuan hali hazırda Profesyonel Blogger isimli bloğumdan aylık sabit 1250 TL gelirim var. Tanıtım yazıları ve reklam gelirleri ile bloğumun geliri budur. Onun dışında kurumsal blog yönetimi, içerik editörlüğü, metin yazarlığı gibi konularda kurumsal müşterilerime hizmet veriyorum

Kazandığı parayı söylemekten çekinen blog yazarlarından değilim. Totale baktığımızda aylık 3000 - 3500 TL gibi bir sabit gelir elde ediyorum. Üstelik bu geliri sabah 08.00 ile akşam 18.00 özel bir şirkette orta düzey yönetici olarak çalışıyorken yapıyorum.

Blog nasıl açılır?

Google'un Blogger gibi birçok ürünü vardır ve bu ürünleri kullanabilmek için bir adet Gmail hesabına sahip olmamız gerekir. Bu Gmail hesabı ile YouTube, Blogger, Play, Drive gibi ürünlerin hepsini kullanabiliriz. Bu yüzden Blogger ile blog açabilmemiz için de ilk önce bir Gmail hesabı oluşturmalıyız. Bu bağlantıdan Gmail hesabı oluşturabilirsiniz.

Gmail hesabı oluşturduktan sonra artık blog açabiliriz. Hemen Blogger.com adresine ulaşarak "Blogunuzu Oluşturun" butonuna tıklayın.

Bu alanda blogunuzun başlığını ve adresini belirlemeniz gerekir. Ardından Blogger'ın hazır temalarından birini tercih edip "Blog oluştur" butonuna tıklayabilirsiniz. Ve blogunuz açıldı.

Blog açmak için internette ücretli ve ücretsiz olarak hizmet sağlayan bir çok marka blunuyor. Bunların en çok bilinen ve en çok kullanılanılanı Blogger ve Wordpress'tir. Wordpress'ten ücretsiz blog açabilirsiniz ancak kullanım alanlarınız kısıtlı olabilir. Ücretli bir alan adı ve ücretsiz bir hosting alarak wordpress blog açabilirsiniz. Tavsiyemiz Blogger'ın sunduğu ve tamamen ücretsiz olan Blogger.com hizmetinden faydalanarak başlamanızdır. Profesyonel hale geldiğinizde blogunuzu bir wordpress sistemine taşıyabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:22
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  7. Blog yazarak para kazanmak mümkün mü
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