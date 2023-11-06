Blinken'ı sosyal medyada böyle tiye aldılar!

Ankara'ya ayak bastığı andan itibaren büyük şok yaşayan ABD'li bakana, mevkidaşı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan değil, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve beraberindeki yetkililer ‘hoş geldin’ dedi..

Bebek katillerinin destekçisi Antony Blınken'a Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye tarafından gereken cevap verildi.

Blinken, Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan tarafından bakanlık binasında kabul edildi.

Bebek katillerinin destekçisi Blinken arsızca gülümseyerek Bakan Fidan'ın yanına yaklaştı, elini uzattı, ardından sarılmak üzere hamle yaptı.. Hakan Fidan dünyaya mesaj vererek Blinken'ın sarılma hamlesini elleriyle engelledi..

Öte yandan Blinken, oturtulduğu odada, ay yıldız koruması altındaki Mescid-i Aksa maketinin yanı başında fotoğraf çekilmek zorunda bırakıldı..

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Sosyal medyada Blinken, tiye alındı.

Blinken, Gazze'ye yönelik soykırım girişiminin başladığı ilk zamanlarda, (katliamın 5. gününde) İsrail Başbakanı bebek katili Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de görüşmüş, düzenlenen ortak basın toplantısında "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım." demişti.

Öte yandan İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söyleyip, İsrail halkını "cesaretinden dolayı" kutlamıştı.