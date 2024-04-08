Blinken'den Çin'e uyarı! Kararlılığımız sürecek

Manila'da Filipinli mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Blinken, “Müttefiklerin Çin'in , Güney de dahil olmak üzere özgür, açık bir Hint-Pasifik'e yönelik ortak vizyonumuzu tehdit eden eylemleri konusunda ortak kaygıları olduğunu” söyledi.

Filipin teknesine tazyikli su sıkıldı

Bölgedeki istikrarın, Çin sahil güvenlik ve deniz milis birimleri ile Filipin gemileri arasında Güney Çin Denizindeki tartışmalı bölge etrafında çıkan çatışmalar nedeniyle giderek daha fazla tehdit altında olduğu görülüyor. İki hafta önce yaşanan en son çatışmada, bir Çin sahil güvenlik gemisi bir Filipin teknesine tazyikli su kullanarak cam panelini kırmış ve dört Filipinli denizciyi yaralamıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

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