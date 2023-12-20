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Dünya Blinken'dan tepki çeken 'ateşkes' açıklaması!
Dünya

Blinken'dan tepki çeken 'ateşkes' açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-12-20 23:18:00 - 2023-12-21 00:04:46
Blinken'dan tepki çeken 'ateşkes' açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, siyonist İsrail işgali altındaki Gazze'ye ilişkin tepki çeken ifadeler kullandı.

Blinken, meşru müdafa hakkı kapsamında işgalcilere karşı topraklarını savunan Hamas'ı hedefe koydu.

ABD'li Bakan, "Herkes İsrail'den ateşkes yapmasını istiyor ama hiç kimse Hamas'tan sivilleri kalkan yapmamasını, silahlarını bırakmasını ve teslim olmasını talep etmiyor." dedi.

Katliamı meşrulaştırmaya çalıştı!

Katil İsrail'e verdikleri güçlü desteğin aynı şekilde süreceğini itiraf eden Blinken, İsrail'e askeri ve siyasi desteklerinin Amerikan dış politikasının ana ayaklarından biri olduğunu vurguladı.

Blinken konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Hamas tehdidini bertaraf etmekle Gazze'deki sivil kayıplarını azaltma arasında seçim yapmak zorunda olmadığına inanmaya devam ediyoruz. Her ikisini de yapmak stratejik olarak bir gerekliliktir. Açıktır ki Gazze'deki çatışma daha düşük yoğunluklu bir seviyeye evrilecek ve evrilmesi gerekiyor. Biz de orada daha hedef gözetilen, daha az askeri gücün kullanıldığı ve Hamas'ın liderlerine odaklanmış operasyonlara geçildiğini görmek istiyoruz."
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