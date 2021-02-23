Blinken'dan kritik görüşme

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ashkenazi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın bölge güvenliği ve bu konuya ilişkin iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Blinken'ın görüşmede, ABD'nin İsrail, Filistin ve Orta Doğu'ya yönelik yaklaşımına değindiği vurgulanan açıklamada, "Bakan ayrıca Biden yönetiminin iki devletli çözümün demokratik ve müreffeh bir Filistin ile yan yana yaşayan Yahudi ve demokratik bir devlet olarak İsrail'in geleceğini sağlayacak en iyi yol olduğu inancına vurgu yaptı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Blinken'ın Askhenazi'ye Washington yönetiminin uluslararası platformlarda İsrail'e yönelik bağlılığını sürdüreceğini ifade ettiği kaydedildi.