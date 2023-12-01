Blinken'dan Filistin açıklaması!

Blinken, Kassam Tugayları'nın meşru müdafa hakkı kapsamındaki Aksa Tufanı operasyonunu hedef aldı.

ABD Dışişleri Bakanı, "7 Ekim’de olanların bir daha asla yaşanmamasına yönelik çabalarında İsrail’i desteklediğimizi açıkça ifade ettik. Ayrıca bu çabaları gerçekleştirirken, sivillerin korunmasına ve insani yardımın bölgeye ulaşmasına önem verilmesi konusunda da çok net olduk” dedi.

Netenyahu'nun katliamını Kassam Tugayları'nın operasyonlarını öne sürerek meşrulaştırmaya çalışan Blinken, şöyle devam etti:

“Gazze’de olup bitenler hakkında ne düşünüyoruz? Nasıl yönetiliyor? Güvenlik nereden geliyor? Yeniden inşa etmeye nasıl başlayacağız? Ve daha da önemlisi, adil ve kalıcı bir barışa giden yola nasıl gireceğiz? Bizce tüm bu sorular Filistinliler için kurulacak bir devletle sonuçlanmalı”