Blinken'a İstanbul'da Filistin bayrağı şoku!
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, diplomatik temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi.
Blinken'ı İstanbul'da bir grup Filistin bayraklarıyla karşıladı.
Blinken ve beraberindeki heyet, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turuna çıktı. Blinken akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Blinken'ın geçiş güzergahında bir grup, köprülere Filistin bayrakları açtı. O anlar gruptakiler tarafından kayıt altına alındı.