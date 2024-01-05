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Dünya Blinken yine Ortadoğu turuna çıkıyor!
Dünya

Blinken yine Ortadoğu turuna çıkıyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-05 03:21:00 -
Blinken yine Ortadoğu turuna çıkıyor!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken 4. Ortadoğu turuna çıkıyor.

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız sürerken ABD Dışişleri Bakanı Blinken yine Ortadoğu turuna çıkıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın bu gece yola çıkarak hafta boyunca Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

4. ziyareti olacak!

Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağı bilgilerini paylaştı.

Blinken haftaya tamamlayacağı temaslarla birlikte, 7 Ekim'den bu yana bölgeyi 4. defa ziyaret etmiş olacak.

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