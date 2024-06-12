Blinken Hamas'ı hedef aldı! Ateşkese istedikleri haliyle 'evet' dememişler

Hamas'ın ateşkes teklifine olumlu cevap vermesinin ardından Katar'a geçen Blinken, Başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Blinken istedikleri olmayınca Hamas'ı hedefe koydu.

İsrail'in ateşkes önerisini olduğu gibi kabul ettiğini Hamas'ın ise değişiklikle olumlu dönüş yaptığını söyleyen Blinken, şu ifadeleri kullandı:

“Bu durum ne kadar devam ederse daha fazla insan acı çekecek. Artık pazarlıkların sona ermesi ve ateşkesin başlaması gerekiyor; bu kadar basit. İsrail öneriyi olduğu gibi kabul etti, Hamas ise kabul etmedi. Eğer Hamas 'hayır' demeye devam ederse bence dünyanın farklı noktalarındaki herkes bu durumun Hamas'ın sorumluluğunda olduğunu açıkça görecek”

İlgili ateşkes şartlarını soykırımın suç ortağı ABD'nin Başkanı Biden belirlemişti.

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