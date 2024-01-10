Blinken Bahreyn'de Husileri tehdit etti!

Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Filistin’in ardından Bahreyn’e geçti.

Bakan Blinken, ziyaret kapsamında Kral Hamad bin İsa Al Khalifa ile görüştü.

Görüşmenin ardından Bahreyn’den ayrılmadan açıklamalarda bulunan Blinken, Yemen’deki Husileri hedef aldı. Blinken "saldırıların devam etmesi halinde bunun sonuçları olur" diyerek tehditler savurdu.

Öte yandan Blinken, Bahreyn’deki görüşmesinde çatışmaların ardından bölgesel güçlerin Gazze Şeridi’nde oynayacağı rolü ele aldıklarını ifade etti.

Yarın Mısır'ı ziyaret edecek!

Blinken’ın Bahreyn’in ardından İsrail’e dönmesi ve yarın Orta Doğu turunun son durağı olan Mısır’ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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Blinken, Türkiye ile başladığı Orta Doğu turu kapsamında bugüne kadar Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, İsrail ile Filistin’i ziyaret etti.