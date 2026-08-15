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Ekonomi BLG Varlık Yönetim AŞ’nin faaliyet izni iptal
Ekonomi

BLG Varlık Yönetim AŞ’nin faaliyet izni iptal

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BLG Varlık Yönetim AŞ’nin faaliyet izni iptal

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), BLG Varlık Yönetim AŞ’nin faaliyet izninin iptaline karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan Kurul kararına göre, 6 Ağustos’ta yapılan toplantıda, BLG Varlık Yönetim AŞ’nin faaliyet izninin Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesi kararlaştırıldı.

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