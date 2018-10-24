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Blake Griffin aşka geldi! 50 sayı, 14 ribaunt

NBA'de Detroit Pistons forması terleten Blake Griffin, takımının Philadelphia 76ers'ı uzatma sonunda yendiği maçta 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:16
Blake Griffin aşka geldi! 50 sayı, 14 ribaunt

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ı 133-132 yenen Detroit Pistons'ın all-star forveti Blake Griffin, 50 sayı, 14 ribaunt ve 7 asist üretti.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Pistons'ın 76ers'ı ağırladığı karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Pistons, 120-120'lik skorla uzatmaya giden mücadeleyi Blake Griffin'in bitime 1.8 saniye kala attığı basket ve sayıya çevirdiği serbest atışla 133-132 kazandı.

Etkileyici performans

50 sayıyla kariyer rekorunu kıran Griffin ayrıca 14 ribaunt ve 7 asist üretti. 3. maçında 3. galibiyetini alan Pistons'ta Reggie Jackson 21 sayı ve Andre Drummond 14 sayı, 16 ribauntluk katkıda bulundu.

76ers'ta Joel Embiid, 33 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 3 blokla "double double"a imza attı.

Nuggets ve pelicans  namağlup unvanlarını korudu

Sezona hızlı giren takımlardan Denver Nuggets, Sacramento Kings'i 126-112, New Orleans Pelicans da Los Angeles Clippers'ı 116-109 yenerek namağlup unvanlarını korudu.

4'te 4 yapan Nuggets'ta 8 oyuncu çift haneli skora ulaştı. Nikola Jokic 14 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, Gary Harris 18 sayı, 5 asist ve Jamal Murray 19 sayıyla oynadı.

Pelicans ise 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Pelicans'ı galibiyete, maçı 34 sayı, 13 ribaunt, 5 blokla tamamlayan Anthony Davis, 2 sayı, 6 ribaunt, 6 asist üreten Elfrid Payton ve 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Nikola Mirotic taşıdı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 15:16
  1. double double
  2. Joel Embiid
  3. Blake Griffin
  4. Philadelphia 76ers
  5. Detroit Pistons
  6. NBA
  7. kariyer rekoru

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