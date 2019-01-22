0553 313 94 23

B.kunu yiyen Celal Şengör, Türkiye'ye karşı ağır ifadeler kullandı

Kendi dışkısını yiyen Prof. Dr. Celal Şengör, haddini aşan ifadeler kullandı. Türkiye'ye hakaret eden Şengör, "Türkiye, benim gördüğüm en ilkel, üst düzey cehalet düzeyinde, en gayrı medeni ülkelerden biri" dedi.

22 Ocak 2019 Salı 23:07
B.kunu yiyen Celal Şengör, Türkiye'ye karşı ağır ifadeler kullandı

Organ bağışı bekleyen hastalar için küstah ifadeler kullanan Prof. Dr. Celal Şengör, bu sefer de Türkiye'ye hareket etti.

Küstah sözler

Halk TV'de yayınlanan bir programa konuk olan Şengör'ün organ bağışı ile ilgili "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" sözleri, organ bağışına karşıtı olduğu iddiasıyla basında yer almış ve büyük tepki çekmişti.

Kendini savundu

RS FM'de yayınlanan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Şengör, sözlerinin tamamının dinlendiğinde organ bağışı karşıtlığını içermediğini belirtti. "Ben organ bağışına taraftarım, çok hoş bir şey, buna mukabil cesetlerin gömülmesi aptalca bir şey" diyen Şengör, "Benim vüducum, parazit halinde yaşayan bir insana verilmesindense araştırma için kullanılması daha doğru olur. Biz her insanı kutsal addediyoruz, ben öyle addetmiyorum kardeşim" diye konuştu.

Türkiye'ye hakaret etti

Sözlerinin medya tarafından çarpıtıldığına değinen Şengör, "Kızmıyorum, sokakta yürürken köpek gelip sizi ısırsa ne yapabilirsiniz?" derken, Türkiye'de büyük bir cehaletin hüküm sürdüğüne vurgu yaptı. "Türkiye, benim gördüğüm en ilkel, üst düzey cehalet düzeyinde, en gayrı medeni ülkelerden biri" ifadelerini kullanan Şengör, şunları da söyledi: "Türkiye'de bikini giyilmesi, Mercedes'e binilmesi burayı ileri bir ülke yapmıyor. Türkiye Afganistan'dır, Türkiye benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir, 1000 senedir adam gibi eğitim yok."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 23:07
  1. Türkiye
  2. Afganistan
  3. Mercedes
  4. Celal Şengör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem
    1. Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem
    2. Ürdün'den Suriye'deki diplomatik..
    3. Ilgaz Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz..
    4. Hindistan'da Maocu isyancıların..
    5. Almanya karıştı: Sapkın Alman..
    6. Esed rejiminden saldırı: 2 ölü, 6..
    7. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    8. AK Partili belediye başkanı, aday..
    9. Muğla'da otomobil kanala devrildi: 2..
    10. Özel halk otobüsü yayalara çarptı: 1..
    11. Bursa'da kaybolan engelli genç aranıyor
    12. B.kunu yiyen Celal Şengör, Türkiye'ye..
    13. Suriyelileri geçti! Mültecileri kabul..
    14. Galatasaray, Boluspor'u tek golle geçti
    15. Maçın ardından
    16. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2019..
    17. Binali Yıldırım'dan Mahmut Tanal'a..
    18. Sarı yeleklilerin gösterilerinde "yaya..
    19. Bulgaristan'da grip salgını
    20. 'Pazarlamacı' Yılmaz Özdil'den 'M...
    MHP belediye başkan il ilçe adayları 2919 son dakika açıklandı!
    MHP belediye başkan il ilçe adayları 2919 son dakika açıklandı!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe