B.kunu yiyen Celal Şengör, Türkiye'ye karşı ağır ifadeler kullandı

Organ bağışı bekleyen hastalar için küstah ifadeler kullanan Prof. Dr. Celal Şengör, bu sefer de Türkiye'ye hareket etti.

Küstah sözler

Halk TV'de yayınlanan bir programa konuk olan Şengör'ün organ bağışı ile ilgili "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" sözleri, organ bağışına karşıtı olduğu iddiasıyla basında yer almış ve büyük tepki çekmişti.

Kendini savundu

RS FM'de yayınlanan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Şengör, sözlerinin tamamının dinlendiğinde organ bağışı karşıtlığını içermediğini belirtti. "Ben organ bağışına taraftarım, çok hoş bir şey, buna mukabil cesetlerin gömülmesi aptalca bir şey" diyen Şengör, "Benim vüducum, parazit halinde yaşayan bir insana verilmesindense araştırma için kullanılması daha doğru olur. Biz her insanı kutsal addediyoruz, ben öyle addetmiyorum kardeşim" diye konuştu.

Türkiye'ye hakaret etti

Sözlerinin medya tarafından çarpıtıldığına değinen Şengör, "Kızmıyorum, sokakta yürürken köpek gelip sizi ısırsa ne yapabilirsiniz?" derken, Türkiye'de büyük bir cehaletin hüküm sürdüğüne vurgu yaptı. "Türkiye, benim gördüğüm en ilkel, üst düzey cehalet düzeyinde, en gayrı medeni ülkelerden biri" ifadelerini kullanan Şengör, şunları da söyledi: "Türkiye'de bikini giyilmesi, Mercedes'e binilmesi burayı ileri bir ülke yapmıyor. Türkiye Afganistan'dır, Türkiye benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir, 1000 senedir adam gibi eğitim yok."