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BJK-GS 14. hafta maçının muhtemel 11’leri

Süper Lig’de derbi heyecanı devam ediyor. Süper Lig'in 14. haftasındaBeşiktaş,Vodafone Park'ta Galatasaray’ı konuk edecek. Beşiktaş-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak ve maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. BJK-GS maçı beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri de belli oldu

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:25
BJK-GS 14. hafta maçının muhtemel 11’leri

Süper Lig’de derbi heyecanı devam ediyor. Süper Lig'in 14. haftasında  Beşiktaş,  Vodafone Park'ta Galatasaray’ı konuk edecek. Beşiktaş-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak ve maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. BJK-GS maçı beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri de belli oldu

Sakatlar ve cezalılar düşündürüyor

Galatasaray'da 7 futbolcu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş, sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında sahaya çıkamayacak. Galatasaray'da cezalı olan Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Serdar Aziz de derbide süre alamayacak.

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine çıkması beklenen 11'i şöyle: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Necip Uysal, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Vagner Love (Güven Yalçın).

 

Galatasaray son 8 maçta 1 galibiyetle evine döndü

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta sadece 1 kez galip gelebildi. Galatasaray, 19 Ekim'deki Bursaspor maçıyla başlayan süreçte Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 müsabakaya çıktı ve 1 kez kazanabildi. Ligdeki son 5 müsabakada sadece Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor ve Atiker Konyaspor ile 1-1, Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı iki maçın ilkinde 0-0 berabere kaldı, ikincisini ise 2-0 kaybetti. Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya da 2-0 yenildi. 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:25
  1. Malatya
  2. Konya
  3. Kayseri
  4. Bursa
  5. BJK-GS 14. hafta maçının muhtemel 11’leri

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