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Spor

Bjelica’dan Fenerbahçe iddialara cevap

Fenerbahçe ile görüştüğü iddialara ortaya atılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, ülkesinin medyasına konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:25:33 -
Bjelica’dan Fenerbahçe iddialara cevap

Fenerbahçe ile görüştüğü iddialara ortaya atılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, ülkesinin medyasına konuştu.


Hırvatistan yayını Index’e konuşan Bjelica, Fenerbahçe’den bir teklif gelmediğini söyledi. Nenad Bjelica, açıklamasında, "Fenerbahçe ile görüştüğüm söyleniyor ama ben kimseyle görüşmedim. Pazar günü de şehre gideceğim. Ne biriyle görüştüm ne de pazarlık ettim" ifadelerine yer verdi.

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