bizz@kampüs’te en iyi pazarlama fikirleri yarışacak

12’ncisi yapılacak yarışmaya başvurular, 9 Ocak’ta başlayıp 9 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. [email protected]üs’te bu sene katılımcılar Dankek için yenilikçi pazarlama fikirlerini ortaya koyacak. Öğrencilerin takım halinde fikir üretme, proje planlama ve sunum konusunda tecrübe kazanacakları yarışmada başvurular, www. bizzkampus.com ‘dan yapılacak.

Staj fırsatı

Proje hazırlık aşamalarını tamamlanmasının ardından ilk 50’ye kalan takımlar belirlenecek. Bu takımlar, yönergelere uyarak projelerini şekillendirecek. 50 olan takım sayısı da final aşmasında 10’a inecek. [email protected]üs’te dereceye girenler ise 10-11 Mayıs 2023’te yapılacak olan final organizasyonuyla belirlenecek.

Yarışmada ilk 3 sırayı elde edenlere uzun dönem staj imkânı sunulacak. Ayrıca birinciye, 50 bin TL, ikinciye 42 bin 500 TL ve üçüncüye 35 bin TL olmak üzere toplam 127 bin 500 TL para ödülü verilecek.

Başvuru sağanağı

Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, [email protected]üs’e bugüne kadar 10 binden fazla takımdan 40 binden fazla kişinin katıldığını belirterek, şunları kaydetti: “Yarışmacılarımız her yıl farklı bir Ülker ürünü için yenilikçi pazarlama fikirlerini bizlerle paylaşıyorlar ve uzman isimlerden mentorluk desteği alıyorlar. Biz de [email protected]üs’le iş hayatına atılmadan önce gençler için benzersiz bir deneyim ortamı sunuyoruz. Son yarışmamıza 169 farklı üniversiteden, 286 farklı bölümden başvuru olmuştu. En çok başvuru alınan fakülteler mühendislik, iktisadi idari bilimler ve iletişim olmuştu. En çok başvuru alınan bölümler ise endüstri mühendisliği, gıda mühendisliği, halkla ilişkiler ve reklamcılık olarak sıralanmıştı. Yeni dönemde de yine heyecan dolu bir süreç yaşanacak ve yarışmacılarımız Dankek için proje geliştirecek. Bu heyecanı bizlerle yaşamak isteyen tüm gençlerimizi, [email protected]üs’e başvuru yapmaya davet ediyoruz.”