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Bizler kimlerin hesap vereceğini biliyoruz

Gazetemiz okurlarından Ekrem Kurt, "Bizler kimlerin hesap vereceğini biliyoruz" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:17
Bizler kimlerin hesap vereceğini biliyoruz

Ekrem Kurt/Sivas Davası Sanığı

Üzüldüğüm bir noktayı dile getirmek istiyorum. Ben 20 yaşında cezaevine girmiş, şu an 46 yaşında olan en küçük Sivas davası sanığı olarak soruyorum, 85 yaşına gelmiş olan ve hayatının son anlarını yaşayan “Ahmet Turan Kılıç” bugün yarın hayatını kaybedecek, sizce bu 26 yıllık zulmün hesabını kim verecek? Bizler kimlerin hesap vereceğini biliyoruz. Şunu da açıkça belirteyim.

Birilerinin içi rahatsa, emin olun bizim içimiz daha rahat, hakkımızı zaten helal etmiyoruz, şunu da açıkça belirtmek isterim ki burada bulunduğumuz her saniyenin bir mükafatı olacaktır, yeter ki bizler “şükürle, hamd ederek, sabrederek, tefekkür edip, tam anlamıyla Rabbimize tevekkül ederek “Rabbimizden bağışlanma dileyelim”(11/90), “Emrolunduğumuz gibi dosdoğru olalım” (11/112), “Zulmedenlere meyletmeyelim” (11/113), “Kalplerin ancak Allah’ı anarak huzur bulacağını” (13/28)  Sonuç itibariyle “Ölüm bize gelinceye kadar” (15/99) ibadete devam etmeliyiz. Rabbim “İzzeti ve şerefi başkalarının yanında değil, yalnızca Allah’ın yanında” (4/139) arayanlardan eylesin. Amin. Sevgili “Akit” ailesi, Medrese-i Yusufiye’den sizlere tekrar selam ediyorum ve “Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resulüdür ve Allah’ın emirlerine boyun eğen, namaz kılan, zekat veren müminlerdir.” (5/55)  Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Vesselam, selâm ve dua ile.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:17
  1. Ekrem Kurt
  2. Sivas Davası
  3. Sivas davası sanığı
  4. Ahmet Turan Kılıç
  5. Medrese-i Yusufiye

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