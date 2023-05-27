Bizimkisi koltuk değil memleket meselesi

AK Parti’nin çiçeği burnunda 28. Dönemde seçilen yeni milletvekilleri, yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna ilişkin Akit’e konuştu. AK Parti 28. Dönem Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, şunları ifade etti:

Biz her zaman hassasız

“Bu seçim parti değil, memleket seçimi. Cumhur İttifakı’nın bileşenleri, ittifak yokken de memleketi savunan, milli ve muhafazakar değerleri savunan partilerdi. Bizde milletvekilliği, bakan, cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlığı yok. Bir hedef var ve bu hedefe karşı hep birlikte yürüyoruz. Ancak karşımızdaki ekip, bazıları çok küçük koltuklar karşılığında, bazıları terör örgütlerinin sözcüsü olma adına, bazıları İngiltere’den, Amerika’dan alınacak hibelerin, onlara verilecek tavizlerin karşılığında bir anaya gelmiş bir topluluk. Bu mücadele çok eski bir mücadele ve Türkiye Yüzyılı ile de taçlandırılacak, son mührün vurulacağı bir dönemde, dünyanın tüm güçlerinin üzerimize gelmesi tesadüfi değil. Benim de bu dönemde bu mücadelenin içinde aktif olarak yer almak istememin sebebi, burada bir izimin olması ve vicdanen ‘bu mücadelede ben de vardım’ demek. Vatandaşlarımız ezici bir çoğunlukla bu mücadeleye destek veriyorlar. Bu dava milletimizin tamama yakınının oyunun alınabileceği bir dava. Hata varsa sorumluluğu bizdedir. Milletimiz ne diyorsa başımızın tacıdır.

Bunlar çakma bozkurt

Ben seçimin Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ara zaferiyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Ancak bizim açık arayla seçimi almak gibi bir derdimiz yok. Keşke seçim birinci turda bitseydi de yüzde 50,001 ile bitseydi. Şu seçimle geçirdiğimiz 15 günü memlekete hizmetle geçirebilseydik. Milletimizin teveccühü zaten bizim üzerimizde. Eğer önceki sistem olsaydı biz şu anda hükümettik ve yolumuza devam ediyorduk. Bu 50 artı 1’i biz koyduk. İyi ki de koymuşuz. Çünkü bu hükümet sistemi gerekliydi, bunu biz milletimiz için çıkardık. Dün bu sisteme karşıyız diye ortalığı yıkanlar bugün cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlığı yapıyorlar. Dün gidip Van’da zafer işareti yapanlar, bugün gelip burada bozkurt çakıyor. Ama onların bilmediği bir şey var; ‘bozkurt çakma’ bir deyimdir, ‘çakma bozkurt’ başka bir deyimdir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bozkurt çakamaz, ama çakma bozkurt olur. Bunun da hiç kimseye yararı olmaz.”

AK Parti’nin 28. Dönem Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak da, şu değerlendirmede bulundu: “1919 ve 1922 yılları arasında geçen olaylarla şu anda yaşanan olaylar birbirinin aynısıdır. Aynı emperyalist güçler, şu anda her bir koldan ve ülkenin içinde o zamanki İngiliz, Amerikan Muhipler Cemiyeti gibi örgütler yerine şu anda adları değişik partilerle, hepsinin Millet İttifakı olarak birleştirildiği, O yıllarda verilen anti emperyal mücadelenin verilmesi gereken bir dönemdeyiz. O yüzden 28 Mayıs Türk tarihi açısından çok büyük bir dönemeç. Cumhuriyetin yüzüncü yılında mağaralarda yaşayan, orada yiyip içen insanları devlet yönetimine geçirmek isteyen rezil bir emperyal akıl var. Bu insanları bir şekilde ikna ediyorlar.

Teröristlerle oldular

Basit söylemlerle teröristlerle birlikte oldular. Suriye ve Irak’ta bir terör devleti kurulmasına izin vermeyen Türkiye’nin başkentini teröristlere teslim etmek istiyorlar. Ama başarılı olamayacaklar. 2023 Türkiye’yi 25 eyalete bölmeye çalışanların değil, önümüzdeki yüzyılı ‘Türk Yüzyılı’ ve İslam ülkeleriyle birleşmiş devasa bir Osmanlı varisi Türkiye’nin yüzyılı yapacağız. Biz bu yoldayız. Bizim karşımızdakiler de 14 seçimde olduğu gibi yine kaybedecekler. Ama bu sefer tarihten silinecekler. Pazartesi gününden itibaren şu anda parti lideri görünenlerin hiçbirinin adı sanı duyulmayacak. Dünya tarihi yazıldığında da bu dönemin adı ‘Recep Tayyip Erdoğan Dönemi’ olarak yazılacak. Ben o yüzden herkese diyorum ki rehavete kapılmak yok. Şu emperyalistleri bir kez daha mağlup edelim.”

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