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Ekonomi Bizim Toptan’ın net satışları 3,1 milyar TL oldu
Ekonomi

Bizim Toptan’ın net satışları 3,1 milyar TL oldu

Bizim Toptan, ilk yarı sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 22:16:00 -
Bizim Toptan’ın net satışları 3,1 milyar TL oldu

2021’in ilk 6 ayında yapay zeka teknolojileriyle güçlendirilen satış ve pazarlama hizmetleri, dijital yatırımlar ve çok kanallı satış stratejisiyle büyümesini sürdüren Bizim Toptan, net satışlarını 3,1 milyar TL’ye yükseltirken, ana kategori büyümesini yüzde 32,4 artırdı. Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bizim Toptan olarak müşterilerimize katma değerli hizmetler sunma hedefimiz doğrultusunda dijital altyapımızı güçlendirdik, yapay zeka uygulamalarıyla sunduğumuz kişiye özel kampanya ve tekliflerle bu alandaki performansımızı artırdık. Müşteri segmentine özel ihtiyaçları karşılayacak ürün ve hizmeti en doğru kanaldan sağlarken, güçlü marka iş birlikleri gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Bizim Toptan olarak yenilikçi projelerle satış kanallarımızı geliştirmeye ve büyümeye devam edeceğiz.”

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