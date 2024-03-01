Bizim Toptan 45 temel ürünü 2023 fiyatlarıyla satışa sundu

Yeni kampanya kapsamında 8 Şubat-8 Mart 2024 tarihleri arasında un, şeker, çay, zeytin, bakliyat, deterjan, şampuan gibi hanelerin en temel ihtiyaçları arasında yer alan toplam 45 ürün, 2023 yılı fiyatlarıyla Bizim Toptan mağazalarında ve ‘bizimtoptan.com.tr’de bireysel müşterilere satışa sunuluyor. Yıl boyunca toptan fiyatına sattığı ürünleri ve düzenlediği kampanyalarla müşterilerinin yanında olan Bizim Toptan, bu yeni kampanyasıyla da müşterilerinin bütçesine ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamaya devam ediyor.

Kampanya ile ilgili açıklama yapan Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı şunları söyledi: “Türkiye’de organize toptan satış sektörünün lider markası olarak kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizle her zaman olduğu gibi 2024 yılında da ülkemiz ekonomisine desteğimizi sürdürüyoruz. Çok geniş bir ürün yelpazesinde bireysel müşterilerimize özel 1 ay boyunca devam edecek yeni kampanyamızla amacımız hanelerin bütçesine deyim yerindeyse ‘bereket’ katmak olacak.”