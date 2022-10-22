‘Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu’dan yana’

CHP’nin fondaş medyası Halk TV’ye çıkan İsmail Saymaz, 6’lı masanın adayına ilişkin iddialarda bulundu.

Saymaz, iktidarda 'Kılıçdaroğlu kazanamaz' yanılgısı olduğunu dile getirerek HDP’ye hiç oy vermemiş seçmenlerin Kılıçdaroğlu’na oy verebileceğini savundu.

Sahadan bu yönde bilgiler edindiğini söyleyen Saymaz, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmalı ABD gezisi sırasında havaalanında HDP'li Ahmet Türk ile karşılaşmalarını anlattı.

‘Tercihimiz Kılıçdaroğlu'dan yana’

Saymaz, Türk ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda kısa bir sohbet gerçekleştirdiklerini aktararak, "ABD’ye gittiğimiz gün havalimanında Ahmet Türk ile karşılaştık. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu’ndan yana dedi. Tereddütsüz dedi bunu. O olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz dedi." ifadelerini kullandı.

Akşener'in hoşuna gitmeyecek

Türk’ün Kılıçdaroğlu’nun adaylığını tasdikler ifadeleri, her fırsatta gönlündeki adayın Ekrem İmamoğlu olduğunu belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in keyfini kaçıracak.

Akşener, geçtiğimiz günlerde Gümüşhane’de İBB’nin düzenlediği programa İmamoğlu ile katılmıştı.

Buradan Sivas’a geçen İmamoğlu ise kendisiyle aynı ilde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmemiş, bu durum ise dikkatlerden kaçmamıştı.