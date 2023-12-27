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Siyaset Bizim Saadet Partililer bile hala anlayamadı! İngi̇li̇z Economi̇st’ten Erdoğan İti̇rafı
Siyaset

Bizim Saadet Partililer bile hala anlayamadı! İngi̇li̇z Economi̇st’ten Erdoğan İti̇rafı

Yeniakit Publisher
2023-12-27 14:49:00 -
Bizim Saadet Partililer bile hala anlayamadı! İngi̇li̇z Economi̇st’ten Erdoğan İti̇rafı

İngiltere merkezli The Economist dergisi, "Batı'ya ikiyüzlülük suçlaması" başlıklı haberinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusunda Batı'ya yönelttiği eleştiriler haklılığını koruyor" denildi.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, "Batı'ya ikiyüzlülük suçlaması" başlıklı haberinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusunda Batı'ya yönelttiği eleştiriler haklılığını koruyor" denildi.

Economist'in haberinde, "Erdoğan, İsrail'in Gazzenin kuzeyini yerle bir etmesi nedeniyle İsrail'e ve Batı'nın ikiyüzlülüğüne karşı hamleler yapıyordu. İsrail'in bombalama kampanyasının başlangıcından bu yana Gazze'de öldürülen 68 medya çalışanına atıfta bulunarak, "Her gün bir gazeteci öldürülüyor. Ama yıllardır bize basın özgürlüğü konusunda vaaz veren kurumların hiçbiri tek kelime bile söylemiyor.” ifadesi hatırlatıldı.

"Erdoğan'ın Batılı ülkelere yönelttiği suçlamalar geçerliliğini koruyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman bir lider olarak dünya siyasetinde ön plana çıktığına dikkat çeken gazete, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'nın ikiyüzlülüğü hakkındaki suçlamaları, tüm dünyanın dikkatini çekiyor. İsrail'in bombardımanlarında öldürülen sivillerin sayısı 20 bini geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya yönelttiği eleştiriler haklılığını koruyor." dedi.

Haberde Türkiye'nin Gazze konusundaki eleştirileriyle Batı'nın savunduğu değerlerin retorikten ibaret olduğunu ortaya çıkardığına dikkat çekildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerinde haklı ve bu Batı için utanç verici" denildi.
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