Bizim iklim takvimimiz

Sık sık endişe ederiz. "İklim değişti ya.. Bi acaip oldu havalar..!" Fakat, binlerce yıldan beri tecrübelerden süzülüp gelen Anadolu'nun kadim bir "iklim takvimi" vardır. Bakın mesela:

22 Kasım - Güney Rüzgârlarının Esmesi

28 Kasım - Ağaçlardan Suların Çekilmesi

29-30 Kasım - Ülker Dönümü Fırtınası

1-2 Aralık - Kuzey Rüzgârlarının Esmesi

9-10 Aralık - Karakış Fırtınası

19 - 20 Aralık - Uzun Gecelerin Başlaması

21 Aralık - Erbain (40 soğuklar) Başlangıcı

26 Aralık - Uzun Gecelerin Sonu

28 - 30 Aralık - Gündönümü Fırtınası

9 Ocak - Zemheri Fırtınası

26 Ocak - Kışın En Şiddetli Zamanı

29 Ocak - Ayandon Fırtınası

30 Ocak - Erbain (40 soğuklar) Sonu

31 Ocak - Hamsin (50 kış günü) Başlangıcı

7 Şubat - Ağaç Dikme Zamanı

19 Şubat - Kuşların Çiftleşme Zamanı

20 Şubat - 1. Cemre (havaya düşer)

26 Şubat - Leyleklerin Gelmeye Başlaması

27 Şubat - 2. Cemre (suya düşer)

2-3 Mart - Soğukların Kırılması

5-6 Mart - 3. Cemre (toprağa düşer)

7-9 Mart - Bağ Budama, Kalem Aşısı Zamanı

10-18 Mart - Kocakarı Fırtınası

19 Mart - Kırlangıçların Gelmeye Başlaması

20-21 Mart - Nevruz

21 -22 Mart - Hamsin (50 kış günü) Sonu

23-24 Mart - Kozkavuran Fırtınası

27-29 - Çaylak Fırtınası

2-3 Nisan - Çiçeklerin Açılmaya Başlaması

4 Nisan - Feryâd-ı Andelib (Bülbül Ötmesi)

6-7 Nisan - Kırlangıç Fırtınası

15 Nisan - Kuğu Fırtınası

19-24 Nisan - Sitte-i Sevir (Boğa Burcu'nun 6 günü) Fırtınası

25 Nisan - İpekböceğinin Çıkması

4 Mayıs - Çiçek Fırtınası

6 Mayıs - Hıdrellez

9 Mayıs - Doğu Rüzgârlarının Esmesi

12 Mayıs - Yağmurların Kesilmesi

16 Mayıs - Filizkıran Fırtınası

17 Mayıs - Gül Mevsiminin Başlaması

20 Mayıs - Kokolya (İpek Böceği) Fırtınası

23-24 Mayıs - Ülker Fırtınası

30 Mayıs - Kabak Meltemi

3-4 Haziran - Kuzey Rüzgârlarının Esmesi

7-8 Haziran - Harman Zamanının Başlaması

10-11 Haziran - Ülker Doğuşu Fırtınası

16 Haziran - Güney Rüzgârlarının Esmesi

20 Haziran - Uzun Günlerin Başlaması

21 Haziran- Gündönümü Fırtınası

25 Haziran - Uzun Günlerin Sonu

26 Haziran - Kızılerik Fırtınası

30 Haziran - Yaprak Aşısı Zamanı

4 Temmuz - Sam Rüzgârlarının Esmesi

8-10 Temmuz - Çark Dönümü Fırtınası

16-18 Temmuz - Sıcakların Artması

27 Temmuz - Karaerik Fırtınası

31 Temmuz - Sıcak Günlerin Başlaması

7 Ağustos - Sıcak Günlerin Sonu

22 Ağustos - Sam Rüzgârlarının Sonu

26-27 Ağustos - Leyleklerin Gitme Zamanı

28 Ağustos - Mihrican Fırtınası

6 Eylül - Bıldırcın Geçimi Fırtınası

13 Eylül - Çaylak Fırtınası

16-17 Eylül - Sıcakların Azalması

27-28 Eylül - Kestane Karası Fırtınası

30 Eylül - Turna Geçimi Fırtınası

3 Ekim - Koç Katımı Fırtınası

8 Ekim - Yaprakların Dökülmeye Başlaması

15 Ekim - Yağmurların Başlaması

19 Ekim - Bağbozumu Fırtınası

20-21 Ekim - Suların Soğuması

26 Ekim - Balık Fırtınası

31 Ekim - Ağaçların Budama Zamanı

3 Kasım - Lodos Başlaması

5 Kasım - Kuş Geçimi Fırtınası

8 Kasım - Kasım Başı

9-10 Kasım - Pastırma Yazı

18 Kasım - Böceklerin Kışlığa Çekilmesi