Bizim iklim takvimimiz
Günümüzde her ne kadar modern takvimi kullansak da Anadolu'nun kadim tarihinden süre gelen bir takvimi var.21 Kasım 2018 Çarşamba 14:53
Sık sık endişe ederiz. "İklim değişti ya.. Bi acaip oldu havalar..!" Fakat, binlerce yıldan beri tecrübelerden süzülüp gelen Anadolu'nun kadim bir "iklim takvimi" vardır. Bakın mesela:
22 Kasım - Güney Rüzgârlarının Esmesi
28 Kasım - Ağaçlardan Suların Çekilmesi
29-30 Kasım - Ülker Dönümü Fırtınası
1-2 Aralık - Kuzey Rüzgârlarının Esmesi
9-10 Aralık - Karakış Fırtınası
19 - 20 Aralık - Uzun Gecelerin Başlaması
21 Aralık - Erbain (40 soğuklar) Başlangıcı
26 Aralık - Uzun Gecelerin Sonu
28 - 30 Aralık - Gündönümü Fırtınası
9 Ocak - Zemheri Fırtınası
26 Ocak - Kışın En Şiddetli Zamanı
29 Ocak - Ayandon Fırtınası
30 Ocak - Erbain (40 soğuklar) Sonu
31 Ocak - Hamsin (50 kış günü) Başlangıcı
7 Şubat - Ağaç Dikme Zamanı
19 Şubat - Kuşların Çiftleşme Zamanı
20 Şubat - 1. Cemre (havaya düşer)
26 Şubat - Leyleklerin Gelmeye Başlaması
27 Şubat - 2. Cemre (suya düşer)
2-3 Mart - Soğukların Kırılması
5-6 Mart - 3. Cemre (toprağa düşer)
7-9 Mart - Bağ Budama, Kalem Aşısı Zamanı
10-18 Mart - Kocakarı Fırtınası
19 Mart - Kırlangıçların Gelmeye Başlaması
20-21 Mart - Nevruz
21 -22 Mart - Hamsin (50 kış günü) Sonu
23-24 Mart - Kozkavuran Fırtınası
27-29 - Çaylak Fırtınası
2-3 Nisan - Çiçeklerin Açılmaya Başlaması
4 Nisan - Feryâd-ı Andelib (Bülbül Ötmesi)
6-7 Nisan - Kırlangıç Fırtınası
15 Nisan - Kuğu Fırtınası
19-24 Nisan - Sitte-i Sevir (Boğa Burcu'nun 6 günü) Fırtınası
25 Nisan - İpekböceğinin Çıkması
4 Mayıs - Çiçek Fırtınası
6 Mayıs - Hıdrellez
9 Mayıs - Doğu Rüzgârlarının Esmesi
12 Mayıs - Yağmurların Kesilmesi
16 Mayıs - Filizkıran Fırtınası
17 Mayıs - Gül Mevsiminin Başlaması
20 Mayıs - Kokolya (İpek Böceği) Fırtınası
23-24 Mayıs - Ülker Fırtınası
30 Mayıs - Kabak Meltemi
3-4 Haziran - Kuzey Rüzgârlarının Esmesi
7-8 Haziran - Harman Zamanının Başlaması
10-11 Haziran - Ülker Doğuşu Fırtınası
16 Haziran - Güney Rüzgârlarının Esmesi
20 Haziran - Uzun Günlerin Başlaması
21 Haziran- Gündönümü Fırtınası
25 Haziran - Uzun Günlerin Sonu
26 Haziran - Kızılerik Fırtınası
30 Haziran - Yaprak Aşısı Zamanı
4 Temmuz - Sam Rüzgârlarının Esmesi
8-10 Temmuz - Çark Dönümü Fırtınası
16-18 Temmuz - Sıcakların Artması
27 Temmuz - Karaerik Fırtınası
31 Temmuz - Sıcak Günlerin Başlaması
7 Ağustos - Sıcak Günlerin Sonu
22 Ağustos - Sam Rüzgârlarının Sonu
26-27 Ağustos - Leyleklerin Gitme Zamanı
28 Ağustos - Mihrican Fırtınası
6 Eylül - Bıldırcın Geçimi Fırtınası
13 Eylül - Çaylak Fırtınası
16-17 Eylül - Sıcakların Azalması
27-28 Eylül - Kestane Karası Fırtınası
30 Eylül - Turna Geçimi Fırtınası
3 Ekim - Koç Katımı Fırtınası
8 Ekim - Yaprakların Dökülmeye Başlaması
15 Ekim - Yağmurların Başlaması
19 Ekim - Bağbozumu Fırtınası
20-21 Ekim - Suların Soğuması
26 Ekim - Balık Fırtınası
31 Ekim - Ağaçların Budama Zamanı
3 Kasım - Lodos Başlaması
5 Kasım - Kuş Geçimi Fırtınası
8 Kasım - Kasım Başı
9-10 Kasım - Pastırma Yazı
18 Kasım - Böceklerin Kışlığa Çekilmesi
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