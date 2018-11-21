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Bizim iklim takvimimiz

Günümüzde her ne kadar modern takvimi kullansak da Anadolu'nun kadim tarihinden süre gelen bir takvimi var.

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:53
Bizim iklim takvimimiz

Sık sık endişe ederiz. "İklim değişti ya.. Bi acaip oldu havalar..!" Fakat, binlerce yıldan beri tecrübelerden süzülüp gelen Anadolu'nun kadim bir "iklim takvimi" vardır. Bakın mesela:

22 Kasım - Güney Rüzgârlarının Esmesi

28 Kasım - Ağaçlardan Suların Çekilmesi

29-30 Kasım - Ülker Dönümü Fırtınası

1-2 Aralık - Kuzey Rüzgârlarının Esmesi

9-10 Aralık - Karakış Fırtınası

19 - 20 Aralık - Uzun Gecelerin Başlaması

21 Aralık - Erbain (40 soğuklar) Başlangıcı

26 Aralık - Uzun Gecelerin Sonu

28 - 30 Aralık - Gündönümü Fırtınası

9 Ocak - Zemheri Fırtınası

26 Ocak - Kışın En Şiddetli Zamanı

29 Ocak - Ayandon Fırtınası

30 Ocak - Erbain (40 soğuklar) Sonu

31 Ocak - Hamsin (50 kış günü) Başlangıcı

7 Şubat - Ağaç Dikme Zamanı

19 Şubat - Kuşların Çiftleşme Zamanı

20 Şubat - 1. Cemre (havaya düşer)

26 Şubat - Leyleklerin Gelmeye Başlaması

27 Şubat - 2. Cemre (suya düşer)

2-3 Mart - Soğukların Kırılması

5-6 Mart - 3. Cemre (toprağa düşer)

7-9 Mart - Bağ Budama, Kalem Aşısı Zamanı

10-18 Mart - Kocakarı Fırtınası

19 Mart - Kırlangıçların Gelmeye Başlaması

20-21 Mart - Nevruz

21 -22 Mart - Hamsin (50 kış günü) Sonu

23-24 Mart - Kozkavuran Fırtınası

27-29 - Çaylak Fırtınası

2-3 Nisan - Çiçeklerin Açılmaya Başlaması

4 Nisan - Feryâd-ı Andelib (Bülbül Ötmesi)

6-7 Nisan - Kırlangıç Fırtınası

15 Nisan - Kuğu Fırtınası

19-24 Nisan - Sitte-i Sevir (Boğa Burcu'nun 6 günü) Fırtınası

25 Nisan - İpekböceğinin Çıkması

4 Mayıs - Çiçek Fırtınası

6 Mayıs - Hıdrellez

9 Mayıs - Doğu Rüzgârlarının Esmesi

12 Mayıs - Yağmurların Kesilmesi

16 Mayıs - Filizkıran Fırtınası

17 Mayıs - Gül Mevsiminin Başlaması

20 Mayıs - Kokolya (İpek Böceği) Fırtınası

23-24 Mayıs - Ülker Fırtınası

30 Mayıs - Kabak Meltemi

3-4 Haziran - Kuzey Rüzgârlarının Esmesi

7-8 Haziran - Harman Zamanının Başlaması

10-11 Haziran - Ülker Doğuşu Fırtınası

16 Haziran - Güney Rüzgârlarının Esmesi

20 Haziran - Uzun Günlerin Başlaması

21 Haziran- Gündönümü Fırtınası

25 Haziran - Uzun Günlerin Sonu

26 Haziran - Kızılerik Fırtınası

30 Haziran - Yaprak Aşısı Zamanı

4 Temmuz - Sam Rüzgârlarının Esmesi

8-10 Temmuz - Çark Dönümü Fırtınası

16-18 Temmuz - Sıcakların Artması

27 Temmuz - Karaerik Fırtınası

31 Temmuz - Sıcak Günlerin Başlaması

7 Ağustos - Sıcak Günlerin Sonu

22 Ağustos - Sam Rüzgârlarının Sonu

26-27 Ağustos - Leyleklerin Gitme Zamanı

28 Ağustos - Mihrican Fırtınası

6 Eylül - Bıldırcın Geçimi Fırtınası

13 Eylül - Çaylak Fırtınası

16-17 Eylül - Sıcakların Azalması

27-28 Eylül - Kestane Karası Fırtınası

30 Eylül - Turna Geçimi Fırtınası

3 Ekim - Koç Katımı Fırtınası

8 Ekim - Yaprakların Dökülmeye Başlaması

15 Ekim - Yağmurların Başlaması

19 Ekim - Bağbozumu Fırtınası

20-21 Ekim - Suların Soğuması

26 Ekim - Balık Fırtınası

31 Ekim - Ağaçların Budama Zamanı

3 Kasım - Lodos Başlaması

5 Kasım - Kuş Geçimi Fırtınası

8 Kasım - Kasım Başı

9-10 Kasım - Pastırma Yazı

18 Kasım - Böceklerin Kışlığa Çekilmesi

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:53
  1. iklim takvimi
  2. Karakış Fırtınası
  3. Erbain (40 soğuklar) Başlangıcı
  4. Hamsin (50 kış günü) Başlangıcı
  5. Ağaç Dikme Zamanı
  6. 1. Cemre
  7. 2. Cemre
  8. Kocakarı Fırtınası
  9. Kırlangıç Fırtınası
  10. Yaprak Aşısı Zamanı
  11. Lodos Başlaması
  12. Pastırma Yazı

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