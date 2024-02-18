Bize neler içiriyorlar! Poşet çaydan çıkanlar şok etti!

Sosyal medyada yayılan bir video izleyenlerin midesini bulandırdı. Bir vatandaşın kestiği poşet çayın içinden birçok kurt çıktı.

Halk arasında “sallama çay” olarak da bilinen ve tek seferlik kullanım için hazırlanan poşet çayın içeriğine yönelik sosyal medyada paylaşılan görüntü şoke etti. Bir vatandaş elindeki poşet çayı kesti. Poşetin içinden çıkan kurtlar izleyenlerin midesini bulandırdı.

Sosyal medyada çok tartışılan görüntüler sonrası bazı kullanıcılar çayın tarihinin geçmiş olabileceğini söylerken bazıları da çayın normal şartlarda kurtlanmaması gerektiğini söyledi.

Odatv.com

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