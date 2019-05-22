



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin iyi bir uygulama olduğunu ama buna rağmen en çok konuşulan konunun yine hakemler olduğunu söyledi.

Koç, Kulüpler Birliği Vakfının iftarının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, özellikle hakem hatalarına değinerek, "Evet hakem hataları konuşuluyor, dikkat ederseniz sezon sonuna doğru daha çok konuşulmaya başlandı. Bize göre kurgulanmış bir düzen var burada. Ne yazık ki böyle söylüyorum." dedi.

Teknolojinin geliştiği bir sisteme rağmen hakem hatalarının gündeme geldiğini anlatan Koç, "VAR sistemi çok iyi, daha da oturacak. Bebeklik sıkıntıları var ama bu hataların önüne geçecek kadar sistem oturmuştu. Göz göre göre hatalar yapılıyor. Teknoloji ne kadar iyi olursa olsun önemli olan o teknolojiyi kullanan insanların ne kadar iyi ve emniyetli olduğu. İnşallah önümüzdeki sezon en az konuştuğumuz şey hakem hataları ve VAR sistemi olur." diye konuştu.

Fenerbahçe olarak hakemler hakkında en az konuşan kulüp olduklarını belirten Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En çok kırmızı kartı biz görmüşüz. Hakemler hakkında konuşmadık, konuşmamaya özen gösterdik ama kim çok konuşuyorsa onun yönünde işler daha pozitife gidiyor. Biz böyle bir ortam olmasını istemiyoruz. Kimin sesi çok çıkarsa onun istediği ortam olmasını istemiyoruz. Kimin federasyonda daha çok üyesi, formasını tuttuğu takımın haklarını savunduğu ortamda onların çıkarını savunsun ortam istemiyoruz. Adil rekabet istiyoruz. Oraya atanacak kişilerin, Türk futbolunu layıkıyla temsil edebilecek, kifayetli, liyakat açısından gelişmiş, değişik alanda katma değer oluşturan kişiler olmasını istiyoruz. Yok üç Fenerbahçe'den, üç Galatasaray'dan, üç Beşiktaş'tan, bugüne kadar alışkın olduğumuz dağılım olacaksa Türk futbolu hiçbir yere gitmeyecektir. Pek çok insan üzerinden formayı çıkaramıyor, herkes üzerinden formayı çıkarmayı bilecek. Büyük resme hizmet edecek. Bu federasyon yönetim kurulu olur, bu profesyoneller olur, bu altyapı hocaları olur."





- "Kabus gibi sezon geride kalıyor"





Fenerbahçe olarak kendileri için önceliğin sezon finali olduğunu vurgulayan Koç, "Kabus gibi sezon geride kalıyor. Hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu anda sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için en önemli unsurun Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) gerçekleştirilecek seçimin olacağına dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"1 Haziran'da seçim yapılacak. Görünen tek aday var. Aylardır söylediğimiz gibi inşallah yeni seçilecek yönetim kurulu, futbolda yaşanması gereken, yaşanması beklenen değişimin ilk adımı olur. Fitilini ateşleyen değişim olur. Türk futbolunun hak ettiği yere gelmesi için tüm paydaşların baştan aşağı kendine çeki düzen vermesi, yapısal reformları yapması, bir nevi devrim yapması gerekiyor. Bunu yapacak ilk kurum TFF'dir. Tek kurum değil, ilk kurum diyorum. Hepimiz, kulüplerden sporculardan teknik ekiplerine medyasına taraftarına kadar değişim içinde olmamız lazım. İnşallah yeni yönetim kurulu bunu ateşler, bunu başlatır."

Yeni seçilecek TFF Yönetim Kurulunun bir önceki yönetimin anlayışı içinde olmaması gerektiğini vurgulayan Koç, "Şayet seçilecek yeni yönetim kurulu, bir evvelki yönetim kurulun devamı olacaksa, geçmişin devamı olacaksa gerek yönetim kurulu üyeleri seviyesinde gerekse kurullar seviyesinde zaten seçim yapmanın bir kıymetiharbiyesi kalmayacak. Tabii ki marka değerini yükseltmekten, finansal yapının daha fazla güçlendirilmesine, kulüplerin mali sıkıntılarından arınacak adımların atılmasına kadar uzun süreç var. Üç, beş, sekiz yıl belki... Futbolun tam sağlıklı hale gelmesi, altyapıdan oyuncu yetiştirilmesi, statların dolması, adil ortamın sağlanması, seyir zevkinin artması gibi hepsinin sonucunda uluslararası arenada Türk futbolunun beğenisinin artacağı reformların yapılmasının zamanı geldi de geçti." şeklinde konuştu.

Sadece Fenerbahçe'nin değişimden yana olmasının yeterli olmadığını anlatan Koç, "Ya bu düzeni kabul edeceğiz ya da değiştirmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanlığı'na adaylığını açıklayacak Nihat Özdemir'in de iftara katıldığını hatırlatan Koç, şu görüşlere yer verdi:

"Dertlerimizi dinledi. Arzu ediyorum ki içeride söylediği değişimi bir şekilde başlatır. Profesyonel kadrolardan, kurullara kadar yönetim kurulunu temsil eden üyelere kadar topyekun değişim içinde olmamız gerekiyor. Bu işin böyle gitmeyeceği ortada. Fenerbahçe olarak çok fazla görüş bildireceğiz, ses yükselteceğiz. Hukuki konulardan, kurulların oluşmasından, teknolojinin kullanılmasından, adil ortamın sağlanmasına, yayıncı kuruluştan, gelirlerin dağıtımına kadar pek çok konuda görüşümüz var. Bizim görüşümüz, değişim sağlar sağlamaz zaman gösterir. Sağlanmazsa bu düzen böyle devam edecektir. Sporun gerçek sahibi olan taraftarlar memnun değiller. İnşallah çok daha adil, rekabet ortamı hakkaniyet çerçevesinde herkese adil şekilde yaklaşarak sağlanabilir."

Önemli olanın Türk futbolunun kalkınması olduğunu ve bunun için bir fırsatın bulunduğunu kaydeden Koç, "O fırsat da seçimlerdir. Umarım Türk futbolu adına doğru dürüst kullanılır." diye konuştu.