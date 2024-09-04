Bize değil, Yunan’a atın “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını!

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, mezuniyet törenindeki 100 teğmenin provokasyonuna ilişkin yeni bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Teğmenlerin alternatif yeminine yönelik AK Parti adına Ömer Çelik açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı..

Ömer Çelik genel hatları ile “Birtakım siyasetçi, aydın, emekli asker; ‘Bu görüntülerden hükümete mesaj verildi’ gibisinden üslupla konuşmaları… Bunların yaptığı şey eski vesayet anlayışının diriltilmeye çalışılması meselesidir. Bir de tabii bunlara cevap vereyim derken, milletin gözbebeği gibi baktığı TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez. Çerçeve budur” dedi, bitirdi..

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, “İlk başta sorulması gereken soru şudur: Siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır?”

Bence önemli sorular..

Cevaplanması gereken sorular..

Ama birileri, bunlara cevap vermeden, “Nerenize battı, Mustafa Kemal’in askerleriyiz sloganı” diyorlar..

Ben de açık açık söylüyorum:

“Irkçılık yaparak % 5 oy alan, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gizli görüşmelerle, ortaklarından habersiz, şantajla üç bakanlık sözü alan, omurgasız Ümit Özdağ’ın, “nerenize battı” sözü, bana battı..

Bu ülkenin medya mensuplarında ilkesizlik, şerefsizlik, onursuzluk zirve yapmamış olsaydı, bu adam hiçbir gazetenin manşetine çıkabilecek yüz bulamazdı..

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