Bizdeki 'florür'le övünürken ABD'de 'florürsüz' satılıyor

Sodyum florür, medyada “flor” olarak geçmekte. Ya da "florür" denilip geçilmekte. Zararlı olmadığından bahsedilmekte...

Diş hekimleri bazen flor tedavisi bile uygular. Ancak diş macunlarındaki sodyum florür ile “flor” ayrı şeylerdir.

Sodyum florür ile ilgili en az 368 çalışma bulunmakta.

İnsanlar üzerindeki en son çalışma 8 Ocak 2017’ye ait.

Bu kimyasal bileşik, beynin öğrenme ve hafıza yeteneğini azaltıyor.

Davranışlarımızı ve kararlarımızı yöneten prefrontal beyin bölgesi, vücudumuzun en küçük endokrin bezi (depresyon ve mutluluktan bildiğiniz) pineal gland, serotonin, dopamin, melatonin gibi aminleri, hormonları sentezleyen veya nitrik oksit gibi günlük hayatta konuşmadığımız beyin düzeneklerinde etkisinin olduğu görülmüş.

Araştırın; Türkiye ve ABD’de satılan aynı ürünler farklı farklı...

Biz bir buradan birkaç oradan örnek sunuyoruz, ibret olsun diye. Mümkün olduğunda ticari markalarını gizledik.

Maalesef ülkemizde satılanlarda sodyum florür bulunurken ABD’deki diş macunları özellikle bunun olmadığını vurguluyorlar.

Bu bizde satılan ürünün biri övünüyor

Bunlar dışarıda satılanlardan sadece birkaçı "bizde yok" diye bas bas bağırıyorlar..