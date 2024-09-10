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Medya Bizdeki emcüklerin derdi ne? Anlatamadığımız şey işte bu
Medya

Bizdeki emcüklerin derdi ne? Anlatamadığımız şey işte bu

Yeniakit Publisher
2024-09-10 11:10:00 - 2024-09-10 11:16:19
Bizdeki emcüklerin derdi ne? Anlatamadığımız şey işte bu

Hikmet Genç, Türkiye’nin Mısır ve Suriye ile diplomatik ilişkilerini geliştirmesinin stratejik bir gereklilik olduğunu yazdı. Genç, Türkiye'nin bu ilişkilerde Ortadoğu'daki dengeler ve Filistin meselesine odaklandığını vurguladı. Eleştirileri anlamayanların, Türkiye'nin uluslararası çıkarlarını ve dinamiklerini göz ardı ettiğini belirten Akşam gazetesi yazarı Genç, Türkiye'nin bu adımlarla İsrail üzerinde baskı oluşturmayı hedeflediğini ifade etti. İşte Hikmet Genç'in yazısı:

Hikmet Genç, Türkiye’nin Mısır ve Suriye ile diplomatik ilişkilerini geliştirmesinin stratejik bir gereklilik olduğunu yazdı. Genç, Türkiye'nin bu ilişkilerde Ortadoğu'daki dengeler ve Filistin meselesine odaklandığını vurguladı. Eleştirileri anlamayanların, Türkiye'nin uluslararası çıkarlarını ve dinamiklerini göz ardı ettiğini belirten Akşam gazetesi yazarı Genç, Türkiye'nin bu adımlarla İsrail üzerinde baskı oluşturmayı hedeflediğini ifade etti. İşte Hikmet Genç'in yazısı:

"Hala aynı şeyi söyleyip duruyorlar. "Dün kötüydü, bugün niye iyi oldu?.." Ya da tersi...

Daha önce defalarca anlattık. Diplomasi dedik, uluslararası ilişkiler dedik, konjonktür dedik. Örneğini de verdik.

İngiltere'nin Osmanlı topraklarının bütünlüğünü neden savunduğunu soruyorlar Lord Palmerston'a (1830-1865)

Cevabı şu; "Osmanlı dost değil ama Boğazlar üzerinden sıcak denizlere inmek isteyen Rusya daha büyük bir tehdit. Osmanlıyı destekliyoruz çünkü Hindistan yolu ve İngiliz ticaretini güvence altına almamız gerekiyor."

Ve şöyle bitiriyor;

"İngiltere'nin ebedi dost ve düşmanları yoktur, değişmez çıkarları vardır."

2'nci Dünya Savaşı'nda İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan birbirine girdi... 50 milyondan fazla insan öldü Bugün sınırlarını kaldırdılar. Dost oldular. "Dün birbirinizi yiyordunuz ama" diye soran var mı?

İşte bizdeki emcüklere anlatamadığımız şey bu. "Madem o kadar kötüydü bugün neden Sisi ile el sıkıştın?" diye soruyorlar!

Aynısını Esed için söylemeye başladılar.

Halbuki düne kadar "neden Sisi ve neden Esed ile görüşmüyorsun? diye soran da kendileri. Görüşsen bir dert, görüşmesen başka bir dert!..

Velhasıl mesele, Mısır ile Akdeniz'deki ortak menfaatlerimiz. Ortadoğu'da oluşan yeni dengeler. Ve her şeyden öte Filistin'de yaşanan soykırım. ABD ve neredeyse tüm Batı yönetimleri katil Netanyahu'yu kayıtsız şartsız destekliyor. Türkiye bu soykırımın durdurulması için bölgede güç birliği oluşturmak zorunda. Türkiye-Mısır ilişkilerinin iyileşmesi ve hatta Suriye ile asgari müşterekler çerçevesinde işbirliği yapılması katil İsrail üzerinde güçlü bir baskı oluşturacaktır. Böyle bir konsensüs Körfez Ülkeleri'ni de cesaretlendirebilir.

Ama kime ne anlatıyoruz?..

Bizdeki emcüklerin böyle bir derdi yok ki?!.."

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Yorumlar

ali

emcük ağzı ile kendini tarif etmiş.
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