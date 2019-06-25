0553 313 94 23

Bizce yağ Amerika’da

ABD’de en büyük yiyecek ve içecek fuarı olarak kabul edilen Summer Fancy Food Show 2019 fuarına katılan Bizce Yağ adeta ziyaretçi akınına uğradı.

25 Haziran 2019 Salı 13:56
Bizce yağ Amerika’da

ABD’de en büyük yiyecek ve içecek fuarı olarak kabul edilen Summer Fancy Food Show 2019 fuarına katılan Bizce Yağ adeta ziyaretçi akınına uğradı.


Gıda sektöründe ABD’in en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan Summer Fancy Food Show 2019 fuarına katılan Bizce Yağ ürünlerini tanıttı. Fuarın en yoğun ilgi gören stantlarından birisine sahip olan Bizce Yağ ABD pazarında büyümeyi planlarken, pazara yönelik araştırmalarını da sürdürüyor. Türkiye’den 39 firmanın katıldığı fuarda Kadooğlu Yağ, Bizce, Brinto, Azime, Mayra, Mutfakların Şefi markalarıyla gıda sektörünün gözdesi olurken, Türkiye’den ABD’ye 2018’de 927 milyon dolarlık gıda ihracatı yapıldığı açıklandı.


Kadooğlu bünyesinde faaliyet gösteren ve dünya pazarlarının sektöründeki en önemli markalarından birisi olan Bizce Yağ, dış pazarlarda büyümeye devam ederken, yurt içi pazarının da önemli bir bölümünü elde tutuyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan KadooğluYağ CEO’su Celal Kadooğlu, “Uluslararası fuarlar sektördeki gelişmeleri deneyimlememiz ve yenilikleri yakından takip etmemiz için çok önemli. Diğer taraftan ürünlerimizin en etkili şekilde tanıtımının yapılmasında da önemli rol oynayan fuarlara katılmaya devam edeceğiz. ABD’de gerçekleştirilen ve ABD gıda pazarı için büyük önem taşıyan Summer Fancy Food Show 2019 fuarında da bu nedenle yerimizi aldık. İlgiden dolayı memnunuz, bu fuarın bize yeni pazar alternatifleri açacağına inanıyoruz. 2019 hedeflerimizi yakalarken 2020 hedeflerimiz içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Tutulmaz: "Düğünlerde silah atmayla mücadele artarak devam edecek"
    1. Vali Tutulmaz: "Düğünlerde silah..
    2. Mevlüt Demiryay kimdir? Mevlüt..
    3. Atletler Nasreddin Hoca için koşacak
    4. Malatya’da ocak-mayıs döneminde 8..
    5. Bee'o Propolis, ABD'nin en büyük..
    6. Tokat’ta yaya öncelikli trafik..
    7. Suriye’de yol kenarına döşenen bomba..
    8. Ayakkabı sektörü yol haritası..
    9. Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık..
    10. Kadın Golf Milli Takımı'nda Avrupa..
    11. Seçim sonrası çarpıcı yorum:..
    12. Milyon dolarlık beş yıldızlı otel..
    13. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
    14. Helikopter müdahale ediyor!..
    15. Başkan Akın, Türkiye dördüncüsü..
    16. Siirt Üniversitesi taban puanları 2019..
    17. Halk toplantısında Datça’nın tüm..
    18. Zonguldak’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
    19. Teknopark’ta siber güvenlik yazılım..
    20. “Cinsel isteksizlik sorunu tedavi..
    21. Üniversiteli gençler Bilim Merkezi..
    22. Zamansız temizlik vatandaşa eziyet oldu
    23. Viranşehir’de korkunç kaza
    24. Tuşba Kaymakamlığından yılsonu sergisi
    25. Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'i..
    26. Aliağa’da kaldırım işgaline geçit yok
    27. Kargo aracı ile cip çarpıştı: 2 yaralı
    28. Başkan Turanlı Başkan Yıldırım ile bir..
    29. Başkent için üç projede Büyükşehir-AB..
    30. Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı