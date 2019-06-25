Bizce yağ Amerika’da

ABD’de en büyük yiyecek ve içecek fuarı olarak kabul edilen Summer Fancy Food Show 2019 fuarına katılan Bizce Yağ adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Gıda sektöründe ABD’in en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan Summer Fancy Food Show 2019 fuarına katılan Bizce Yağ ürünlerini tanıttı. Fuarın en yoğun ilgi gören stantlarından birisine sahip olan Bizce Yağ ABD pazarında büyümeyi planlarken, pazara yönelik araştırmalarını da sürdürüyor. Türkiye’den 39 firmanın katıldığı fuarda Kadooğlu Yağ, Bizce, Brinto, Azime, Mayra, Mutfakların Şefi markalarıyla gıda sektörünün gözdesi olurken, Türkiye’den ABD’ye 2018’de 927 milyon dolarlık gıda ihracatı yapıldığı açıklandı.

Kadooğlu bünyesinde faaliyet gösteren ve dünya pazarlarının sektöründeki en önemli markalarından birisi olan Bizce Yağ, dış pazarlarda büyümeye devam ederken, yurt içi pazarının da önemli bir bölümünü elde tutuyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan KadooğluYağ CEO’su Celal Kadooğlu, “Uluslararası fuarlar sektördeki gelişmeleri deneyimlememiz ve yenilikleri yakından takip etmemiz için çok önemli. Diğer taraftan ürünlerimizin en etkili şekilde tanıtımının yapılmasında da önemli rol oynayan fuarlara katılmaya devam edeceğiz. ABD’de gerçekleştirilen ve ABD gıda pazarı için büyük önem taşıyan Summer Fancy Food Show 2019 fuarında da bu nedenle yerimizi aldık. İlgiden dolayı memnunuz, bu fuarın bize yeni pazar alternatifleri açacağına inanıyoruz. 2019 hedeflerimizi yakalarken 2020 hedeflerimiz içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.