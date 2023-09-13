Bizansta oyun biter CHP’de bitmez! CHP milletvekili ağzını bozdu: Eren Erdem’in anasını...

Hürrem Elmasçı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çocuklar dün “Bizans’ta oyun biter CHP’de oyun bitmez diye” yazmıştım. Yazdım yayınlandıktan sonra telefonum çaldı…

Arayan Ankara’da uzun yıllar gazetecilik yapan bir dostumdu…

“CHP’de daha neler oluyormuş duydun mu” dedi.

Dostumun anlattıklarının birazdan aktaracağım ama önce bir hatırlatma yapayım…

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CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal’ın yakın ilişki içinde olduğu belirtilen Selen Yalaz Tuncay Özkan tarafından KRT’nin Ankara temsilcisi yapılmıştı.

Hatta Ömer Topsakal kendisinden ağrı kesici isteyen sevgilisine Kemal Kılıçdaroğlu makam arabası ile ilaç göndermiş ve bu olayın ortaya çıkmasıyla görevinden uzaklaştırılmıştı.

CHP’deki danışman krizini de T24’ten Ankara muhabiri Eray Görgülü gündeme taşımıştı…

Çocuklar işte ne olduysa bu haberlerden sonra olmuş…

CHP milletvekili Okan Konuralp, danışman krizini haber yapan ve kulis bilgisi veren Eray Görgülü’yü telefonla aramış…

Malum Tuncay Özkan ve ekibi CHP’deki medya planlamasının başından uzaklaştırılmıştı.

Yerine de Eren Erdem getirilmişti….

Eren Erdem de ilk iş olarak Halk Tv ile CHP arasındaki sözleşmeyi fesh etmişti. İşte Tuncay Özkan ve ona bağlı ekip ise “danışman krizi” haberlerinin Eren Erdem tarafından yaptırdığını düşünüyormuş…

Durum böyle olunca da Okan Konuralp T24 muhabiri Eray Görgülü’yü arayarak hem hakaretler etmiş hem de sinkaflı cümleler kurmuş

Okan Konuralp, Eray Görgülü’ye “Kaynağını söyle. Sana bu haberi kim yaptırdı? Eren Erdem’in anasını s…” dedikten sonra da “Ömer görevine geri dönecek, bu partiyi kimin yönettiğini öğreneceksiniz” ifadelerini kullanmış.

Çocuklar iş burada bitmemiş tabii…

Arkadaşı anlatmaya devam etti:

“T24 muhabiri Eray Görgülü bu telefon görüşmesinin ardından Genel Yayın yönetmeni Doğan Akın’ı arayıp yaşananları aktarmış. Yaptığının farkına varan Okan Konuralp ise olayın büyümemesi için Hürriyet Gazetesi’ndeki eski arkadaşı Faruk Bildirici’yi arayarak devreye girmesini istemiş. Faruk Bildirici, T24’ün sahibi Doğan Akın’ı arayarak durumu anlatmış ve ricada bulunmuş. Doğan Akın ise muhabirine güvendiğini ve haberlerinin arkasında olduğunu söylemiş.”

Çocuklar, Okan Konuralp’in dediği çıktı. Ömer Topsakal, Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığına geri döndü.

Ömer Topsakal’ın göreve dönmesi için Tuncay Özkan, Enis Berberoğlu ve Engin Özkoç’un Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde yoğun baskı kurduğu da biliniyor.

Okan Konuralp’in bir gazeteciye sinkaflı küfürlerine CHP yönetimi ne diyecek merak konusu.

İzleyip göreceğiz çocuklar, takipte kalın