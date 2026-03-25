SON DAKİKA
Bizans dönemine ait! Altın işlemeli dua kitabı ele geçirildi
Bizans dönemine ait! Altın işlemeli dua kitabı ele geçirildi

Aydın’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Bizans dönemine ait dua kitabı ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evde birçok tarihi eser buldu.

 

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında, Efeler Güzelhisar Mahallesi'nde ikamet eden M.E. (50) isimli şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 1 adet Ortodoks/Bizans dönemine ait 16 sayfadan oluşan deri üzerine altın işlemeli dua (tılsım) kitabı, 1 adet Neolitik döneme ait mozaik taşı, 1 adet Roma/Bizans dönemine ait 4 cm uzunluğunda minyatür heykel, 1 adet ruhsatsız, seri numarası olmayan tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 41 adet 7x65 çapında fişek, Altın ve gümüş saflık ayarında kullanılan solüsyon ve mihenk taşı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

