  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları

Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…

İspanya'da skandal kilise raporu: Papazlar on binlerce çocuğun ırzına geçmiş! Kimsenin konuşamadığı gerçek ortaya çıktı
Gündem Biz susarsak Gazze ölür
Gündem

Biz susarsak Gazze ölür

Yeniakit Publisher
2023-10-28 10:48:00 -
Biz susarsak Gazze ölür

Emperyalist sömürgeci geçmişe sahip Batılı Hıristiyan-Yahudi bloğu, zulümde yarışıp, kendilerine yönelen en küçük bir tehdide birlik içinde mukabele ederken; Gazze’de yirmi günü aşkın süredir yaşanan soykırıma sesini çıkarmayan İslam ülkelerinin kukla yöneticileri, soykırımcıları cesaretlendiriyor.

Emperyalist sömürgeci geçmişe sahip Batılı Hıristiyan-Yahudi bloğu, zulümde yarışıp kendilerine yönelen en küçük bir tehdide birlik içinde mukabele ederken; Gazze’de yirmi günü aşkın süredir yaşanan soykırıma sesini çıkarmayan İslam alemi onlara cesaret veriyor. Daha dün Ukrayna’ya müdahale eden Rusya’ya karşı tüm dünyayı ayağa kaldıran Batı bloğu, tüm dünyanın gözleri önünde mazlum Müslümanları soykırımdan geçiren İsrail’in arkasında duruyor. İslam dünyasının sessizliği ise zalime cesaret oluyor.

Zalimlere cesaret veriyoruz!

Müslüman ülkelerin sessizliğinin zalimlere cesaret verdiğini belirten Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, Akit’e şu görüşleri dile getirdi: “Müslüman ülkelerin tamamına yakınının yöneticilerini kendi halkları seçmedi. ABD ve İsrail’in gizli ve açık destekleriyle bu makamları işgal ettiler. 75 yıldır Filistin’de katliamlar yapılıyorsa, insanlık suçu işleniyorsa bu Müslümanların değil, Müslüman ülkelerin başına bela edilen yöneticilerin günahıdır. Eğer Müslümanlar özgür iradeleriyle hareket edebilmiş olsaydı bugün Mescidi Aksa özgür olurdu. Filistin’de Müslümanlar soykırıma uğratılmazdı. Dün Mısır halkının iradesiyle iktidara gelen Muhammed Mursi’yi iktidardan düşürenler bugün ABD’ye ve İsrail’e diyetini ödüyorlar. Müslümanları kendi seçtikleri yönetmediği takdirde bu zulümler devam edecektir. Mesele Arap-İsrail meselesi değil. Asıl mesele Müslümanları birbirine düşüren, İslam ülkelerini işgal edip kukla yöneticileri başa getiren siyonist-haçlı ittifakının gerçek yüzünü görememektir. Eğer Müslümanlar kendilerine yönelen düşmanları ayırt edebilirse, birlik olabilirse, başta Kudüs olmak üzere işgal altındaki bütün İslam beldeleri birer birer özgürleşecektir. Emperyalistler önce topraklarımız sonra da beyinlerimizi işgal etmişler. Bugün Müslümanlar böyle bir soykırım karşısında tek ses tek yürek olamıyorsa bunun asıl sebebi işgalcilerin içimizden devşirdikleri uşaklarıdır. Gazze’de insanlığa karşı vahşice soykırım yapılıyor. Böyle bir zulme bigane kalanlar eğer aynaya baktıklarında kendilerinden utanmıyorlarsa insani bütün duygularını kaybetmişler demektir. Hiçbir zaman zulüm ilanihaye payidar olmaz. Er ya da geç zalimler hak ettikleri cezayı mutlaka bulacaktır. Asıl olan bizim insan olarak, Müslüman olarak kimin yanında durduğumuzdur. Allah mazlum Filistinlilerin ve tüm Müslümanların yar ve yardımcısı olsun” görüşünü dile getirdi.

Batı batılığını yapıyor

“Atalarımız ‘domuzdan post, gavurdan dost olmaz’ demişler. Bu boş bir atasözü değil” diyen İnsan Hakları ve Hizmet Derneği (İNSANHAKDER) Başkanı Mustafa Sinan ise, şunları söyledi: “Bizler sürekli Müslümanları katleden batılı emperyalistleri lanetliyoruz. Eleştiriyoruz. Batı, batılığını, şeytana askerliğini yapıyor. Asıl sorun Müslümanların Müslüman gibi davranmamaları. Müslüman olarak amel etmemeleridir. Akşama kadar ‘ikiyüzlü batı’ diyoruz. Doğru, Bosna’da, Kosova’da, Karabağ’da, Çeçenistan’da, Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Yemen’de, Arakan’da, Doğu Türkistan’da hep aynı şeyleri yaşadık. Batının kurduğu oyunlarla tuzaklarla hep Müslümanlar katledildi, soykırıma uğratıldı. Biz de onlara lanetler yağdırdık. Müslümanları korumak için biz ne yapıyoruz ona bakmamız lazım. Müslümanlara İslam düşmanları, emperyalistler, siyonistler tuzaklar kurup katliamlar yaparken biz ne yapıyoruz? Müslümanların olması gerektiği gibi birlik içinde hareket edip kıyam ediyor muyuz? Etmiyoruz. Çünkü birlik olamıyoruz. Fransa bütün Afrika’yı sömürdü, soykırımlar yaptı, bütün zenginliklerini aldı.

İnsanlık beklemek saflık olur

“İngilizler bütün dünyayı sömürdü katliamlar, soykırımlar yaptı, zenginliklerini sömürdü, bütün ülkelerin arasına sorunlu bölgeler oluşturarak zulmünü sürdürüyor. ABD yine bütün dünyada aynı şeyleri yapıp mazlumları eziyor, yok ediyor. Bunlardan insanlık beklemek büyük saflık olur. Doğrudur bir Yahudi, Hıristiyan öldüğünde bütün dünya ayağa kalkıyor. Ama her gün yüzlerce, binlerce Müslüman Gazze’de katledildiğinde Türkiye, Pakistan, İran gibi bir iki ülke dışında hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Her şey çok açık. Bir tarafta birlik içinde hareket eden zalimler var, diğer tarafta ezilen, soykırıma uğrayan Müslümanlar için sesini çıkarmayan bir İslam dünyası var. Müslümanların bir an önce titreyip kendine gelmesi lazım.”

Gazze için tek yürek oldular
Gazze için tek yürek oldular

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze için tek yürek oldular

Türk Kızılay'ı 'malesef' diyerek acil çağrı yaptı
Türk Kızılay'ı 'malesef' diyerek acil çağrı yaptı

Gündem

Türk Kızılay'ı 'malesef' diyerek acil çağrı yaptı

BM, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti
BM, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti

Gündem

BM, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti

Hamas duyurdu! İsrail'in Gazze'ye kara saldırısını püskürttük
Hamas duyurdu! İsrail'in Gazze'ye kara saldırısını püskürttük

Gündem

Hamas duyurdu! İsrail'in Gazze'ye kara saldırısını püskürttük

Gazze için kıtlık uyarısı!
Gazze için kıtlık uyarısı!

Dünya

Gazze için kıtlık uyarısı!

Gazze’de binlerce çocuk ölürken CHP Avcılar Belediyesi Cumhuriyet etkinliğinde Kadınları dansöz gibi oynattı
Gazze’de binlerce çocuk ölürken CHP Avcılar Belediyesi Cumhuriyet etkinliğinde Kadınları dansöz gibi oynattı

Sosyal Medya

Gazze’de binlerce çocuk ölürken CHP Avcılar Belediyesi Cumhuriyet etkinliğinde Kadınları dansöz gibi oynattı

İsrail ordusunun Gazze’ye yoğun saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze’ye yoğun saldırıları sürüyor

Gündem

İsrail ordusunun Gazze’ye yoğun saldırıları sürüyor

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gök Türk

Müslüman ülkelerin kukla yöneticileri derken aboov...

ersan

susuyorum ...
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23