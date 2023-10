Biz susarsak Gazze ölür

Emperyalist sömürgeci geçmişe sahip Batılı Hıristiyan-Yahudi bloğu, zulümde yarışıp kendilerine yönelen en küçük bir tehdide birlik içinde mukabele ederken; Gazze’de yirmi günü aşkın süredir yaşanan soykırıma sesini çıkarmayan İslam alemi onlara cesaret veriyor. Daha dün Ukrayna’ya müdahale eden Rusya’ya karşı tüm dünyayı ayağa kaldıran Batı bloğu, tüm dünyanın gözleri önünde mazlum Müslümanları soykırımdan geçiren İsrail’in arkasında duruyor. İslam dünyasının sessizliği ise zalime cesaret oluyor.

Zalimlere cesaret veriyoruz!

Müslüman ülkelerin sessizliğinin zalimlere cesaret verdiğini belirten Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, Akit’e şu görüşleri dile getirdi: “Müslüman ülkelerin tamamına yakınının yöneticilerini kendi halkları seçmedi. ABD ve İsrail’in gizli ve açık destekleriyle bu makamları işgal ettiler. 75 yıldır Filistin’de katliamlar yapılıyorsa, insanlık suçu işleniyorsa bu Müslümanların değil, Müslüman ülkelerin başına bela edilen yöneticilerin günahıdır. Eğer Müslümanlar özgür iradeleriyle hareket edebilmiş olsaydı bugün Mescidi Aksa özgür olurdu. Filistin’de Müslümanlar soykırıma uğratılmazdı. Dün Mısır halkının iradesiyle iktidara gelen Muhammed Mursi’yi iktidardan düşürenler bugün ABD’ye ve İsrail’e diyetini ödüyorlar. Müslümanları kendi seçtikleri yönetmediği takdirde bu zulümler devam edecektir. Mesele Arap-İsrail meselesi değil. Asıl mesele Müslümanları birbirine düşüren, İslam ülkelerini işgal edip kukla yöneticileri başa getiren siyonist-haçlı ittifakının gerçek yüzünü görememektir. Eğer Müslümanlar kendilerine yönelen düşmanları ayırt edebilirse, birlik olabilirse, başta Kudüs olmak üzere işgal altındaki bütün İslam beldeleri birer birer özgürleşecektir. Emperyalistler önce topraklarımız sonra da beyinlerimizi işgal etmişler. Bugün Müslümanlar böyle bir soykırım karşısında tek ses tek yürek olamıyorsa bunun asıl sebebi işgalcilerin içimizden devşirdikleri uşaklarıdır. Gazze’de insanlığa karşı vahşice soykırım yapılıyor. Böyle bir zulme bigane kalanlar eğer aynaya baktıklarında kendilerinden utanmıyorlarsa insani bütün duygularını kaybetmişler demektir. Hiçbir zaman zulüm ilanihaye payidar olmaz. Er ya da geç zalimler hak ettikleri cezayı mutlaka bulacaktır. Asıl olan bizim insan olarak, Müslüman olarak kimin yanında durduğumuzdur. Allah mazlum Filistinlilerin ve tüm Müslümanların yar ve yardımcısı olsun” görüşünü dile getirdi.

Batı batılığını yapıyor

“Atalarımız ‘domuzdan post, gavurdan dost olmaz’ demişler. Bu boş bir atasözü değil” diyen İnsan Hakları ve Hizmet Derneği (İNSANHAKDER) Başkanı Mustafa Sinan ise, şunları söyledi: “Bizler sürekli Müslümanları katleden batılı emperyalistleri lanetliyoruz. Eleştiriyoruz. Batı, batılığını, şeytana askerliğini yapıyor. Asıl sorun Müslümanların Müslüman gibi davranmamaları. Müslüman olarak amel etmemeleridir. Akşama kadar ‘ikiyüzlü batı’ diyoruz. Doğru, Bosna’da, Kosova’da, Karabağ’da, Çeçenistan’da, Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Yemen’de, Arakan’da, Doğu Türkistan’da hep aynı şeyleri yaşadık. Batının kurduğu oyunlarla tuzaklarla hep Müslümanlar katledildi, soykırıma uğratıldı. Biz de onlara lanetler yağdırdık. Müslümanları korumak için biz ne yapıyoruz ona bakmamız lazım. Müslümanlara İslam düşmanları, emperyalistler, siyonistler tuzaklar kurup katliamlar yaparken biz ne yapıyoruz? Müslümanların olması gerektiği gibi birlik içinde hareket edip kıyam ediyor muyuz? Etmiyoruz. Çünkü birlik olamıyoruz. Fransa bütün Afrika’yı sömürdü, soykırımlar yaptı, bütün zenginliklerini aldı.

İnsanlık beklemek saflık olur

“İngilizler bütün dünyayı sömürdü katliamlar, soykırımlar yaptı, zenginliklerini sömürdü, bütün ülkelerin arasına sorunlu bölgeler oluşturarak zulmünü sürdürüyor. ABD yine bütün dünyada aynı şeyleri yapıp mazlumları eziyor, yok ediyor. Bunlardan insanlık beklemek büyük saflık olur. Doğrudur bir Yahudi, Hıristiyan öldüğünde bütün dünya ayağa kalkıyor. Ama her gün yüzlerce, binlerce Müslüman Gazze’de katledildiğinde Türkiye, Pakistan, İran gibi bir iki ülke dışında hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Her şey çok açık. Bir tarafta birlik içinde hareket eden zalimler var, diğer tarafta ezilen, soykırıma uğrayan Müslümanlar için sesini çıkarmayan bir İslam dünyası var. Müslümanların bir an önce titreyip kendine gelmesi lazım.”