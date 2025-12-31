Fren balatası bitmiş olabilir: Değişim zamanını nasıl anlarsınız?

BU SİNSİ ARIZA KENDİNİ NASIL BELLİ EDİYOR? Aracınızdaki bu değişimi fark etmek için usta olmanıza gerek yok; sadece duyularınızı biraz keskinleştirmeniz yeterli. En belirgin işaret, frene hafifçe dokunduğunuzda bile duyulan o ince, tiz gıcırtı sesi oluyor. Pürüzsüzleşen yüzeyin metale sürtünmesi bu karakteristik sesi ortaya çıkarıyor. Ayrıca, fren pedalında ya da direksiyonda tuhaf bir titreme hissediyorsanız, kristalleşen malzemenin disk yüzeyine düzensiz bir şekilde yapıştığını anlayabilirsiniz. Koku da bir diğer önemli ipucu sayılıyor. Aracınızdan indiğinizde burnunuza keskin, yakıcı ve geniz yakan bir koku geliyorsa fren sisteminiz "pişiyor" demektir. Eğer jantlarınızın arasından balataları görebiliyorsanız, yüzeylerini kontrol edebilirsiniz. Sağlıklı bir balata mat ve donuk görünürken, parlamış bir balata ışığı yansıtan, cilalı bir yüzeye sahip oluyor.