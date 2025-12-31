Haber Merkezi Giriş Tarihi: Fren balatası bitmiş olabilir: Değişim zamanını nasıl anlarsınız?
Birçok sürücü, fren pedalı ne kadar sertleşirse sistemin o kadar güvenli olduğunu sanıyor; oysa gerçek tam tersi. Balatalar zamanla pürüzlü yapısını kaybedip parlak bir yüzeye dönüştüğünde, fren mesafesi uzuyor, tutuş azalıyor ve acil durumda pedala basmanıza rağmen araç adeta sizi kaderle baş başa bırakıyor. Özellikle uzun yol, yoğun trafik ve dik yokuşlarda bu durum kontrolü tamamen kaybetmenize yol açabilir.