Biz siyasetçi biliyorduk ama… Ümit Özdağ çöpçatanlığa mı başladı?

Dünya genelinde yaşanan savaş, çatışmalar, iç karışıklıklar, kıtlık ve doğal afet gibi sebepler neticesinde 281 milyonu aşkın insan göçmen olarak kendi anavatanları dışında yaşamak zorunda kaldı. Üstelik bu göçmen nüfusunun 82,4 milyonu işkence, çatışma, şiddet, insan hakları ihlali ve ciddi zulüm tehdidi gibi sebeplerle cebren yerinden edildiler. Suriye savaşı sebebiyle başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede yüzbinlerce Suriyeli göçmen yaşıyor. Bununla birlikte Afgan, Pakistanlı, Myanmarlı göçmenlere Ukraynalılar da eklendi. Bu durumu fırsat bilen Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, göçmenlere yönelik ırkçı tutumunu devam ettiriyor.

Siyaset yapmayı göçmen sorunundan öteye götüremeyen ve herhangi bir proje ile insanların karşısına çıkmayan Ümit Özdağ bu kez sosyal medya üzerinden çöpçatanlık yapmaya başladı.

Ümit Özdağ, metroda bir kadın ile erkeğin bakışması sonrası gelişen olayların sahnelendiği videoyu takipçileri ile paylaştı.

Videoya ilişkin 'Kararı siz verin. Ancak durum bu. Ne yazık ki' ifadelerini kullanan Özdağ'a 'Siyaset bitti, başka işlere mi başladın?' yorumları yapıldı.