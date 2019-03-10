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“Biz partizanlığı bu memleketin belediyelerinden söküp atacağız”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Biz partizanlığı da bu memleketin belediyelerinden söküp atacağız, herkes bizim kardeşimiz” dedi.

10 Mart 2019 Pazar 13:23
“Biz partizanlığı bu memleketin belediyelerinden söküp atacağız”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Biz partizanlığı da bu memleketin belediyelerinden söküp atacağız, herkes bizim kardeşimiz” dedi.

 

Sarıyer Belgrad Ormanı’nda sabah yürüyüşüyle güne başlayan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, daha sonra seçim çalışmaları için Maltepe’ye geldi. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Anadolu Samsun Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen ‘1919’dan 2019’a 19 Mayıs 1919 Ruhuyla Samsun Buluşması’ programına katılan Ekrem İmamoğlu, masaları tek tek gezerek vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözüm önerilerini sıralayarak seçimlerde destek istedi.



“Biz bu şehre asla ihanet etmeyeceğiz, etmek isteyene de müsaade etmeyeceğiz”

 

Programda konuşan İmamoğlu, “Hepimizi içinde barındıran, büyük hayaller kurduğumuz bu koca şehir, artık bizim sıkıntı yaşamaya başladığımız, problemlerini bolca konuştuğumuz ve bizim artık canımızı sıkan bir durumda. Bunu düzeltmemiz lazım. El birliğiyle düzeltmeliyiz. İstanbul bana göre dünyanın en güzel kenti, asla ihanet edilmemesi gereken bir şehir. Böyle kadim büyük bir kenti yönetirken alacağınız kararları çokça tartışmalı, tartıştırmalı ve de bir eylemde bulunurken, bu şehre bir çivi çakarken bin kere düşünüp bir kere hareket etmelisiniz. Aksi takdirde yaptığınız işlerin ihanet olduğunu anlatırsınız ama iş işten geçmiş olur. Biz bu şehre asla ihanet etmeyeceğiz. Biz bu şehre 16 milyon insanın verdiği güç ve kuvvetle birileri ihanet etmek istiyorsa ona da müsaade etmeyeceğiz” dedi.



“Sevgi ve saygının, güzel dilin var olacağı bir İstanbul’u size müjdelemek istiyorum”

 

Belediye başkanının güler yüzlü olması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, “Nefretle yol yürüyen insanlar, nefret duygusunu konuşan insanlar zayıf insanlardır. Ben gücünü toplumdan alan ve toplumun her ferdini seven bir insan olarak sizin gücünüzle güçlü bir insan olacağım. Her birinizden elde edeceğim duygularla hepinizi seveceğim. Sevgi ve saygının, hürmetin, ahlakın, vicdanın, eşitliğin, barışın güzel dilin var olacağı bir İstanbul size müjdelemek istiyorum, nefretin değil” diye konuştu.



“Biz partizanlığı bu memleketin belediyelerinden söküp atacağız”

 

“Her milli bayramda benim gözlerim doluyor, inanıyorum ki sizlerin de gözleri doluyor” diyerek konuşmasına devam eden İmamoğlu, “Milli duyguların partisi olmaz, Mustafa Kemal Atatürk’ün de partisi olmaz, bu ülkenin tarihinin de partisi olmaz. Siyasallaşmanın, partizanlığın hiçbir anlamı yok. Bu memleket bizim lafta olmaz. Gönül işi belediyecilik lafta olmaz. Biz partizanlığı da bu memleketin belediyelerinden söküp atacağız, herkes bizim kardeşim” şeklinde konuştu.

 

Ekrem İmamoğlu, Maltepe’deki programın ardından Kartal Yakacık’ta seçmenlerle bir araya geldi. Kavga ve polemiklerden uzak bir seçim çalışması yürüttüğünü ifade eden İmamoğlu, vatandaşlardan destek istedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 13:23
  1. Samsun
  2. İstanbul
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