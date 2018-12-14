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‘Biz olmasak Suudiler Farsça konuşurdu’ açıklamasına çok sert cevap!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'li bir senatörün Suudi Arabistan açıklamasını 'münafıkça' olarak değerlendirdi.

14 Aralık 2018 Cuma 15:09
‘Biz olmasak Suudiler Farsça konuşurdu’ açıklamasına çok sert cevap!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın "Biz olmasak Suudi Arabistan bir haftada Farsça konuşmaya başlar" şeklindeki sözlerinden utanç duyduğunu söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir konferansta konuşan Zarif, ülkesinin dış politikası ve komşularıyla ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'ABD'nin gücünün zayıfladığının işareti'

ABD ve Batı dünyasının eski gücünü kaybettiğini ifade eden Zarif, "Süper güç dönemi kapandı. Bu bizim menfaatimizedir. Sayın Trump ABD'nin askeri harcamalarının bütün dünyanın savunma harcamalarına eşit olduğunu söylüyor. Buna rağmen ülkelere İran'la iş birliği yapmamaları için temsilciler gönderiyor. Bu da ABD'nin gücünün zayıfladığının işaretidir" diye konuştu.

ABD'li Senatör Graham'ın "Biz olmasak Suudi Arabistan bir haftada Farsça konuşmaya başlar" şeklindeki sözlerine işaret eden Zarif, "Bir Müslüman ve bu coğrafyada yaşayan bir kişi olarak bu sözlerden utanç duydum" dedi.

Zarif, 1979'daki devrimden bu yana hiç kimsenin kendileriyle bu şekilde konuşmaya cüret edemediğini belirterek, bununla iftihar ettiğini söyledi.

'Düşmanlar İran'ın mevcudiyetini kabul etmiyor'

Ülkedeki siyasi çekişmelere de değinen Zarif, "Dış politika ülkenin ulusal menfaatleriyle ilgilidir. Farklı siyasi kanatların çekişmelerinin alanı olmamalıdır. Düşmanlar için kimin cumhurbaşkanı ya da bakan olduğunun bir önemi yok. Düşmanlar İran'ın mevcudiyetini kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, pazar günü Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine tepki göstermesinin ABD'nin bölgesel çıkarlarına zarar verebileceği değerlendirmesine katılmadığını belirterek, "Biz olmasak Suudi Arabistan bir haftada Farsça konuşmaya başlar. Biz yardım etmesek orduları kese kağıdıyla bile savaşamaz. Bizim onlara ihtiyacımız olduğundan daha fazla onların bize ihtiyacı var" demişti.

'Münafıkça sözlerinden vazgeçmeliler'

Zarif Ayrıca, Amerika'nın Yemenlilerin öldürülmesi için yüzlerce milyar dolar silah sattığını söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘'Amerika ve müttefikleri İran'ın bölgesel davranışı ve füzeleri ile ilgili ilgisiz ve münafıkça sözlerinden vazgeçmeliler" dedi.

​Zarif bölge ülkelerinin askeri harcamalarıyla ilgili rakamları vererek, gerçeklerin her şeyi gösterdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, ‘'Rakamlar onların milyarlarca dolar Yemen halkının öldürülmesi için ödendiğini gösteriyor. İran değil onlar ve müttefikler Saddam'dan IŞİD'e kadar bölgenin acıları ve bedbahtlığının sorumlularıdırlar" dedi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:09
  1. İran
  2. ABD

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