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Ekonomi Biz mi matematik bilmiyoruz, Özgür bey mi?
Ekonomi

Biz mi matematik bilmiyoruz, Özgür bey mi?

Yeniakit Publisher
2023-06-24 10:32:00 -
Biz mi matematik bilmiyoruz, Özgür bey mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Biz mi matematik bilmiyoruz, Özgür bey mi?" başlıklı yazısı...

"Kardeşim bilmiyorsunuz. Matematik kuralı gibidir. Faiz yükselince, döviz düşer.." edebiyatı yapan sözde ekonomist Özgür Demirtaş'ın açıklamalarını hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bu tezin çöktüğünü vurguladı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

“Kardeşim bilmiyorsunuz. Matematik kuralı gibidir. Faiz yükselince, döviz düşer.. Faiz indirilince, döviz yükselir.. Bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz..” diyen böyük böyük ekonomistlerimiz..

Faiz 8.5’tan 15’e çıkarılmasından hemen sonra, yarım saatliğine değil, bir saatliğine değil, bir günlüğüne değil. Yazıyı kaleme aldığım an olarak söyleyelim, 32 saatlik sürenin sonunda doların geldiği nokta 23.5’den 25.7’lere kadar çıkıp, 25’de karar kılması..

Böyük ekonomistlerimiz bu işe ne buyuruyorlar?
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Sabancı Üniversitesi’nin gözdesi Özgür Demirtaş buyuruyor, ona teşne mecralar da haberleştiriyor:

“Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş faiz/dolar denklemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, bir takipçisinin ‘Faizler arttığı halde dolar neden artıyor’ sorusuna yanıt verdi.

Demirtaş şunları kaydetti:

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Yorumlar

Fatih

Sen hiç bir........... bilmiyorsun yazar efendi karışmadıgın maydanoz olmadığın bir orası kalmıştı nas ne oldu faiz uctu iki yüzlü  Allah tan korkmaz kuldan utanmaz lar erbakan hocanın dedigi gibi hepiniz aynısınız
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