Biz katillerle mücadele ediyoruz, bunlar katillere makam veriyor!

Konuya ilişkin Akit’e konuşan aileler, “Biz burada teröristlerle mücadele ediyoruz, askerimiz dağda kar, kış demeden bu eli kanlı katillerle mücadele ediyoruz, ancak bunlar bu eli kanlı katillere makam mevki veriyor. Bu durum devleti hiçe saymaktan, bizim yaramıza tuz basmaktan başka bir şey değildir” dediler.

Oğlu Veysel için mücadele eden Fatma Türkan Güngör, “Burada üç yılı aşkın bir süredir eli kanlı katillerle mücadele ediyoruz. Devletimiz yıllardır bu hainlerle kar, kış demeden mücadele ediyor. Bu hainlerin sonu gelsin diye kaç evladımız şehit oldu, kaç evladımız gazi oldu. Bunca cana yazık değil mi? Bizim mücadelemize yazık değil mi? Biz bu katiller bitsin diye mücadele ederken, birileri onlar var olsun diye uğraşıyor” ifadelerini kullandı.

Oğlu Abdülkadir için nöbet tutan Esmer Kaman da, “Bu yapılan bizim yaramıza tuz basmaktır. Muhalefet bir kere bizim yanımıza gelmedi. Halimizi görmedi. Ancak her fırsatta teröristlere sahip çıktı. Onlara kol kanat gerdi. Kim uğraşırşa uğraşsın, kim bu teröristleri korursa korusun biz mücadelemize devam edeceğiz. Son çocuk dağdan inmeden buradan gitmeyeceğiz” diye konuştu.