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Gündem ‘Biz istemedik onlar verdi’ Ali Babacan'dan CHP'yi karıştıracak sözler
Gündem

‘Biz istemedik onlar verdi’ Ali Babacan'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Yeniakit Publisher
2023-10-06 14:06:00 -
‘Biz istemedik onlar verdi’ Ali Babacan'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Seçimlerde CHP listelerinden 15 milletvekili kazanan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin kendi istedikleri milletvekili sayısından fazlasını verdiğini söyledi.

Türkiye tarihi seçimleri geride bıraktı..

Büyük hezimete uğrayan muhalefet partilerinde ise başlayan kaos sürüyor.

Seçim sonrası dağılan 6'lı masa ortakları, eteğindeki taşları dökmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere Millet İttifakı, milletvekilliği seçimlerine ortak listeyle girme kararı almıştı.

DEVA 15 vekil çıkardı

CHP sıralarından seçime giren Millet İttifakı'nın küçük ortakları DEVA 15, Gelecek ve SP de 10’ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 olmak üzere toplam 39 vekil çıkardı.
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Bu durum CHP'yi karıştırdı.

Ali Babacan "CHP daha fazlasını verdi" dedi

T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, tartışılan milletvekili sayısıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

CHP'nin kendi istedikleri milletvekili sayısından fazlasını verdiğini belirten Babacan, şu ifadeleri kullandı:

Milletvekili seçimleri öncesi, biz ilk önce CHP ile ‘15 + 5’ diye anlaştık. Çünkü 18’i buluyorduk biz. 15 aday, aşağı yukarı seçilmesi daha kolay yerlerde; artı beş de ciddi bir oy artışı olursa o oy artışının getireceği alandı… Ona göre anlaştık fakat daha sonra dediler ki bize, ‘Siirt’te ve Iğdır’da sizin il başkanlarınız çok iyi. Biz onları birinci sıradan aday yapabiliriz.’ İlk anlaşmanın tamamen üstünde...

Aradık arkadaşları, 15 + 5 + 2 oldu. İkisi de bizim Iğdır ve Siirt, hep zaten CHP listesinden ve liste başı olarak aday oldu. Bir gün sonra dediler ki, ‘Üç il daha var. Bu üç ile de eğer sizin adaylarınız girerse, -ki seçilebileceği garanti yerler, öyle ihtimal falan değil ama bizim adaylarımıza çok destek veriliyor- neresi? Erzurum, Elazığ ve Yozgat… Aradık il başkanlarımızı, dediler ki, ‘Biz kendimiz şimdi aday olursak olmaz, teşkilatımızdan halkın da tanıdığı düzgün isimlere bakalım.’ Hemen birkaç saat içerisinde isimlerini verdik. Artı üç daha girdi aday olarak, CHP’nin talebi üzerine. Etti mi 25?

En son CHP’nin Kilis’teki adayı istifa etti. Kaçıncı sıra hatırlamıyorum iki mi, üç mü… Aradılar, ‘Sizin Kilis İl Başkanınız çok iyi. Onun yerine onu verir misiniz?’ Aradım Yavuz Bey’i. ‘Bir de üç il başkanı kendisi istemedi, kendileri başka isim verdi. Şimdi seni istiyorlar ama kendin de olabilirsin başka ismi de verebiliriz…’ ‘Ben aday olurum’ dedi. ‘Çok çalışırım da’ dedi. En son artık listeler de verildikten sonra istifa üzerine boşalan, gene bizim Kilis İl Başkanı Yavuz Bey’i koyduk.

Toplamda bizim 26 adayımız etti. 15+5 diye başladık, 26 aday ile tamamladık. Tamamı bize gelen talep üzerine.

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