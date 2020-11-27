“Biz FETÖ ile mücadele ettik” dediklerinde bu sayfayı gösterip yüzlerine tükürün! Hainlere infaz Sözcü’den örtbas

Akıncı Üssü davasında dün kararlar açıklandı. FETÖ'cü hainlere onlarca müebbet hapis cezası verildi. Türkiye'de düzeni ortadan kaldırmaya çalışan teröristlere verilen cezalar ulusal basında geniş yer bulurken, Sözcü habere sadece iki sütun ayırdı. Aynı zamanda haber, gazetenin birinci sayfasında da duyurulmadı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Sözcü'nün bu tutumu da masaya yatırıldı.

"Laik Kemalist Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp yerine Fetullah Gülen Türkiye'yi kurmak isteyen darbecilerin, bir satır haberi yok birinci sayfasında" diyen Murat Alan, "Neymiş, FETÖ'yle mücadele ediyormuş Sözcü. Sözcü gazetesi, 11'inci sayfasında akıncı davasında müebbet diyor. İki sütun. Gazetelerin manşetten, sür manşetten gördüğü haber. Birinci sayfasında görmediği gibi, içtede iki sütuna ancak verebilmiş bu haberi. Bu gazete farkında mı değildi yoksa bu haberi küçültmek için mi bir şey yapıyor?" ifadelerini kullandı.

"Tabi bir anlamda FETÖ'ye hizmet ediyorlar mı etmiyorlar mı buradan da bir çıkarımda bulunabiliriz ama ben aktüel bir tartışmayla bu olayı kıyaslayayım. Geçen haftalarda Berat Albayrak'ın istifası söz konusuydu. 27 saat haber yapamadınız diye dalga geçenler vardı" hatırlatmasında bulunan Karahasanoğlu, "O zaman bu olayın haberleştirilmemesi neye hizmet ediyor? Siz yine de FETÖ'ye bel mi bağladınız yoksa FETÖ size hala elindeki belgelerle şantaj mı yapıyor?" diye konuştu.