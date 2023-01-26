Biz desek hadi neyse, bunu CHP amigosu İsmail Saymaz diyor! Olay iddia

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyaretin tek gündem maddesinin "seçim" olduğunu belirtti.

Saymaz, bugünkü yazısında başkanların, Kılıçdaroğlu’na Altılı Masa’nın artık cumhurbaşkanı adayını açıklaması gerektiğini söylediğini aktardı.

Saymaz'ın aktardığına göre başkanlar, “Seçim tarihi belli olsun, adayımızı açıklayacağız’ demiştik. Seçim tarihi belli oldu. Artık adayımızı açıklamalıyız. Toplumun beklentisi var. Bu bizleri sıkıntıya sokuyor. Artık çok uzadı. Belediyelerin seçim çalışması yapması için zaman kalmıyor. Taktiklerimiz ne olacak, bunları belirlemeliyiz" dedi.