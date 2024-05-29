Biz değil Fransa'daki gurbetçi vatandaş söylüyor! 'Burada maalesef sistem böyle'
Batı hayranlarını ters köşe eden bir görüntü de Fransa'dan geldi.
Fransa'da yaşayan bir Türk vatandaşı ülkedeki sağlık sistemini anlattığı videoda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Gurbetçi vatandaşın, AK Parti iktidarıyla devrim yapılan sağlık sistemimizi hedef alanları utandıracak sözleri şöyle:
Buraya gelip kayıt yaptığımda saaat 12:00 gibiydi. Kontrollerim yapıldı, sadece doktor bir rapor verecek. Neredeyse 4 saat oldu ama işim hallolmadı. Maalesef burada işler böyle.
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