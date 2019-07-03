'Biz de adalet istiyoruz' dedi ve ekledi: Teröristler ve destekçileri idam edilsin

Taha Emre Özdemir Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, "Selahattin Demirtaş terör yandaşı olduğu için, teröristlerle kol kola gezdiği için hapiste. Demirtaş, bebek katili İmralı canisi Öcalan'ın heykelini dikmek istediği için içeride. Dünkü sözlerinden anlıyoruz ki Kılıçdaroğlu bu durumdan rahatsız." ifadelerini kullandı.

"Ben sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasını başından sonuna kadar hayretler içinde kalarak izledim." diyen Aylar, şunları söyledi:

"Madem Kılıçdaroğlu 'adalet' için bu toplantıyı yaptı ben de tüm şehitlerimiz adına adalet istiyorum. Onlar nasıl bizim evlatlarımızı şehit etmişlerse terör örgütüne mensup olan, onlara destek veren, yapmış olduğu açıklamalarla onlara güven veren kim varsa hepsi için idam istiyorum. Bu çağrım tüm devlet büyüklerimizedir. Teröristlere, vatan hainlerine, çocuk istismarcılarına, uyuşturucu tacirlerine idam getirilsin. Kimler niyetinde ciddi hep birlikte görelim."

Teröre karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Aylar, sözlerine şöyle devam etti:

"Görevi, yetkisi ve kim olduğu farketmeksizin; terör örgütleri ile iş tutarak onlardan medet uman herkesin karşısında dimdik duracağız. Kürdistan söylemleri, APO'nun mektubunun okunması şehit aileleri ile gazilerimizi nasıl üzmüşse Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da aynı şekilde üzmüştür. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte herkes ağzından çıkanlara dikkat etmeli. Bu ülkeyi bölmek parçalamak isteyenlere diyorum ki biz Türk'ü, Kürt'ü Laz'ı Çerkez'i ile beraber Türkiye'yiz."